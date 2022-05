Un Motorola Razr 2022 totalement repensé qui ressemblerait plus à un Samsung Galaxy Z Flip3

On le sait peu mais la marque Motorola propose depuis 2 ans maintenant un smartphone pliant. Si le terrain commercial est très largement occupé par les deux mobiles pliants de Samsung, le nouveau Razr pourrait directement s’inspirer de l’un des deux, le Galaxy Z Flip3. En voici tous les détails.

Actuellement, il y a plusieurs smartphones pliants disponibles sur le marché et Samsung domine très largement le sujet avec une part de marché estimée à près de 88%. Motorola était l’une des premières sociétés à proposer un smartphone pliant mais il n’a pas vraiment trouvé son public peut-être à cause d’une trop grande précocité et d’un prix qui n’aidait pas. Il existe deux mobiles Motorola Razr, le Razr 2019 et le Razr 5G 2020 mais depuis, plus rien. Cela pourrait bientôt changer avec le nouveau smartphone pliant de Motorola, le Razr 2022.

Une nouvelle fois, c’est le pronostiqueur Evan Blass @OnLeaks qui pense savoir que le prochain mobile pliant de Motorola pourrait s’avérer être un concurrent redoutable pour le Samsung Galaxy Z Flip3 et son successeur, le Galaxy Z Flip4. En effet, le Motorola Razr 2022 qui porte le nom de code Maven pourrait être doté d’une belle fiche technique et proposer un format qui s’approche plus du Galaxy Z Flip3 actuel plutôt que de continuer à suivre la forme originelle du smartphone à clapet Motorola Razr. Son design serait plus carré et son lecteur d’empreinte digitale pourrait se retrouver sur le côté, comme sur le mobile Samsung. Toujours d’après la même source, le futur Motorola Razr 2022 embarquerait un capteur de 50 mégapixels contre un seul de 48 mégapixels pour le dernier en date qui pourrait être accompagné d’un deuxième capteur de 13 mégapixels capable de gérer les photos en mode ultra grand-angle et les prises de vue en mode macro. Il y aurait également un capteur photo pour les selfies qui aurait 32 mégapixels au lieu de celui de l’actuel modèle qui dispose de 20 mégapixels.

Les autres caractéristiques techniques du futur Motorola Razr 3

Le prochain smartphone pliant Motorola Razr « Maven » aurait un écran interne avec une définition de 1080x2400 pixels et il pourrait être animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 comme les modèles les plus haut de gamme actuellement disponibles. Une rumeur court sur le fait qu’il pourrait y avoir une autre version de l’appareil embarquant la version boostée du chipset, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus mais dont la sortie est retardée. Il y aurait de toute façon des déclinaisons avec 8 ou 12 Go à l’intérieur, selon la configuration choisie avec des options de stockage de 256 ou 512 Go. Les sources pensent savoir que le Motorola Razr 2022 « Maven » ou Razr 3 pourrait être officialisé vers la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août, au moins pour le marché chinois. Une commercialisation serait envisagée pour les autres pays à une date ultérieure. Restera à en connaître le prix et celui-ci devra être le plus doux possible s’il veut tenter de vraiment concurrencer Samsung.

