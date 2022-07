Nouveau smartphone gaming ultime avec le Red Magic 7S Pro avec un Snapdragon 8+ Gen 1 et jusqu’à 18 Go de mémoire vive

Spécialisée dans les smartphones gaming, la marque Red Magic vient d’annoncer la commercialisation sur les marchés internationaux de son nouveau vaisseau amiral qu’est le Red Magic 7S Pro. Embarquant tout ce qu’il y a de plus puissant et les meilleures technologies pour tenter d’offrir des performances ultimes et une expérience de jeux aussi aboutie que possible, le Red Magic 7S Pro débarque avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 18 Go de RAM, un écran AMOLED 165 Hz, des gâchettes et une caméra sous l’écran. En voici tous les détails.

Après avoir annoncé la disponibilité des modèles Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro, la marque des smartphones gaming va encore plus loin avec l’arrivée sur les marchés internationaux du Red Magic 7S Pro. Celui-ci profite de la nouvelle puce haute performance Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 avec différentes configurations de mémoire vive, selon le modèle choisi. En outre, on peut également compter sur l’intégration d’une puce baptisée Red Core 1. Développée en collaboration avec l’équipementier Awinic, elle est là pour booster les performances et gérer plusieurs fonctionnalités comme la jouabilité avec les gâchettes disponibles sur le profil de l’appareil et ainsi optimiser la réponse tactile. Ce circuit est également disponible pour optimiser les vibrations et gérer la partie audio pour tenter de délivrer un son puissant avec support du format DTS.

Red Magic annonce être passé à une fréquence de 500 Hz (sur le Red Magic 7 Pro) à 520 Hz pour obtenir des gâchettes plus réactives. Afin de proposer les meilleures performances mêmes après plusieurs minutes de jeux, le Red Magic 7S Pro est équipé d’un nouveau système de refroidissement ICE 10.0 (ICE 9.0 sur le Red Magic 7 Pro) avec un ventilateur interne que la marque annonce comme étant plus efficace à 16% avec une réduction du bruit de 4 dB par rapport à ces prédécesseurs.

Un écran très haute qualité avec une caméra dessous

L’écran du Red Magic 7S Pro est assez exceptionnel dans le sens où il s’agit d’une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur 6,8 pouces avec une caméra sous l’écran, héritée des modèles de la marque ZTE. Cette technologie de troisième génération permet d’éviter d’avoir un poinçon qui gêne l’affichage. Notez également la présence d’un lecteur d’empreinte digitale dessous pour déverrouiller le mobile. Quelques touches de rétroéclairage sont disponibles à l’arrière. L’appareil dispose d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide à 65 watts. Imposant le mobile fait 235 grammes sur la balance avec une épaisseur de 9,98 mm. À l’arrière, il y a trois capteurs photo de 64+8+2 mégapixels. Pour étendre l’expérience de jeu, la marque propose plusieurs accessoires.

Les différentes versions du Red Magic 7S Pro

Afin de satisfaire les fans de la série Transformers, la marque propose une version spéciale, le Red Magic 7S Pro The Bumblebee Transformers Edition Collection embarquant 16 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage interne. Malheureusement, cette édition spéciale ne sera pas disponible en France mais uniquement en Chine.

Nous avons droit à plusieurs déclinaisons du Red Magic 7S Pro avec la version Mercury (finition transparente blanche avec 18+512 Go) proposée à 949 €, le Red Magic 7S Pro Supernova (finition transparente avec 18+512 Go) à 949 € et la version Red Magic 7S Pro Obsidian (finition noire avec 12+256 Go) à 779 €.