Lancement officiel des smartphones gaming Nubia Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro avec une caméra sous l’écran

La marque Nubia, branche gaming de ZTE vient d’annoncer officiellement le lancement de la commercialisation des nouveaux smartphones Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro. Pour le moment réservé à la Chine, une annonce prévue le 22 février doit préciser les dates de disponibilité et les prix pour les autres marchés. En attendant, sachez qu’ils disposent d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, d’un ventilateur intégré, d’un système de refroidissement liquide et d’une caméra sous l’écran. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone gaming Nubia Red Magic 7 Pro est équipé de la nouvelle puce Red Core 1 qui permet d’optimiser la réactivité des touches sensitives, d’améliorer les vibrations pour les rendre les plus réalistes possibles, d’aider aux effets d’éclairage dans les jeux, mais également aux effets sonores. En outre, il s’agit du premier modèle de cette gamme à intégrer la technologie de caméra sous écran que l’on peut voir sur le ZTE Axon 20, le ZTE Axon 30 et plus récemment sur le Samsung Galaxy Z Fold3. Ainsi, cela permet au mobile d’offrir une expérience des plus immersives n’étant plus gênée par un poinçon ou une encoche. Le capteur a une capacité de 16 mégapixels.

Nubia Red Magic 7 et 7 Pro : des écrans extrêmement réactifs

Le mobile Red Magic 7 Pro est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 135 watts offrant la possibilité, selon le fabricant, de la recharger complètement en seulement 15 minutes. La version Red Magic 7 embarque une batterie de 4500 mAh supportant la charge 120 watts ce qui n’est déjà pas si mal, coiffant tous les autres modèles actuellement disponibles sur le marché. Reste à savoir si ces capacités de charge seront également valables pour les modèles commercialisés à l’international. On pense plutôt à une charge de 65 watts. Les écrans mesurent 6,8 pouces, toujours sur une dalle AMOLED au format 20:9 sur 10 bits avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage de 960 Hz pour le Red Magic 7 Pro et de 720 Hz pour le Red Magic 7, aidant dans la réactivité au sein des jeux vidéo.

Des aides au refroidissement et des finitions originales dont une transparente

Pour aider à l’optimisation des performances, les Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro embarquent un système de refroidissement liquide ICE 8.0 couvrant l’une des plus grandes surfaces sur le marché. Le système inclut un ventilateur qui peut tourner jusqu’à 20 000 tours par minute. Notez la présence d’un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque et la compatibilité avec le format audio DTS. La partie photo est identique aux précédents modèles, soit pour les deux mobiles, une configuration de 64+8+2 mégapixels au dos.

Le Red Magic 7 est décliné en version Cyber Neon de toutes les couleurs, noire Night Knight, et Deuterium Transparent Edition avec, pour cette dernière un ventilateur à LED RGB visible. La version Red Magic 7 Pro est proposée en Cyber Neon, Polar Black Night et Deuterium Blade Transparent Edition.

Les prix et les dates de disponibilité des Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro

Pour le moment, seuls les dates de disponibilité et les prix pour le marché chinois ont été annoncés. Les deux mobiles seront disponibles à partir du 21 février en vente à 3999 yuans soit l’équivalent de 555 € HT pour le Red Magic 7 8+128 Go ou à 680 € HT pour le Red Magic 7 Deuterium Transparent Edition 12+256 Go. Le Red Magic 7 Pro 12+128 Go est annoncé à 666 € HT. Le Red Magic 7 Pro Deuterium Blade Transparent Edition 12+256 Go est proposée à 735 € HT alors que la version la plus aboutie, Red Magic 7 Pro Deuterium Blade Transparent Edition 18+1To est annoncée à 1040 € HT. Pour les autres marchés, dont la France, les dates et les prix seront annoncés le 22 février et les appareils seront disponibles à partir du 10 mars 2022.