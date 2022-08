Des photos détaillées des Galaxy Z Fold 4 Flip 4 fuitent quelques jours avant le lancement officiel

Deux fuites, coup sur coup !

Ce weekend n’a décidément pas été de tout repos pour Samsung et ses adeptes. Ce samedi 6 août, une malencontreuse publication sur Amazon.nl a en effet permis de découvrir tous les détails physiques et techniques du futur Samsung Galaxy Z Fold 4. C’est en effet la page produit complète qui a été dévoilée par erreur, alors même que le lancement du smartphone n’est prévu que pour le mercredi 10 août 2022 à partir de 15h.



Quelques heures plus tard, c’est une autre publication qui a créé un pic d’attention sur Twitter. Noh, un utilisateur du réseau social, a en effet publié plusieurs photos du Galaxy Z Fold 4, mais aussi du Galaxy Z Flip 4. Précisons qu’il ne s’agit pas juste d’images 3D ou de synthèse, mais bel et bien de photographies réelles de la prise en main des deux smartphones.





Et tout porte à croire que ces images sont tout à fait fiables puisqu’elles ont, par la suite, été rendues inaccessibles aux utilisateurs sur demande de la marque coréenne. Samsung a en effet actionné, auprès de Twitter, le levier du Digital Millenium Copyright Act (DMCA) qui est prévu dans les cas de violation des droits d’auteur.

Ce qu’on sait déjà sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4

Après ces nouvelles fuites et toutes les précédentes, le Samsung Unpacked du 10 août prochain viendra surtout confirmer l’essentiel des infos déjà rendues publiques sur ces deux smartphones pliants.

Le Galaxy Z Fold 4

En résumé, le Galaxy Z Fold 4 devrait être globalement plus fin et plus petit que son aîné. Egalement plus fine, sa pliure se fera également plus discrète sur son écran déplié ; un AMOLED de 7,6 pouces rafraîchi à 120 Hz.



Plié, le successeur du Galaxy Z Fold 3 offrirait une surface utile de 6,2 pouces. Sous la coque, une puce Snapdragon 8+ Gen1, couplée à 12 Go de RAM devrait garantir des performances optimales à l’appareil. Une batterie de 4 400 mAh compatible avec la charge rapide à 25W assurera vraisemblablement l’autonomie de l’appareil.

Le Galaxy Z Flip 4

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip 4, il conserverait une bonne partie des caractéristiques du très populaire Z Flip 3 avec un écran principal AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces. Son petit écran externe passerait cependant de 1,9 à 2,1 pouces. Egalement animé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, ce smartphone pliant sera vraisemblablement équipé d’une batterie de 3 700 mAh.



Rendez-vous ce mercredi 10 août pour la confirmation de toutes ces informations, ainsi que les autres détails concernant ces deux smartphones pliables. Notez qu’à cette occasion, Samsung dévoilera également ses nouveaux écouteurs, les Buds 2 Pro, ainsi que sa nouvelle montre connectée ; la Galaxy Watch 5.