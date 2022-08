Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 3 : les différences ?

Après le gros succès commercial de son Galaxy Z Flip 3, Samsung a officiellement dévoilé, ce 10 août 2022, le Galaxy Z Flip 4. Héritant du statut de nouveau smartphone pliant grand public de la marque, ce nouveau modèle ressemble cependant beaucoup à son aîné. Samsung nous proposerait-il donc du réchauffé pour un prix de lancement un peu plus élevé ? Pour y voir plus clair et savoir si le nouveau smartphone pliant vaut vraiment le coup, voici un point détaillé des différences entre le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Flip 3.

Designs quasi-identiques, mais nouveaux coloris

Pour distinguer les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Flip 3, il faut regarder les deux smartphones pliants de près, voire de très près. Les deux appareils se ressemblent traits pour traits dans la conception. Mais il y a bien quelques différences, bien que minimes. Elles concernent notamment la charnière. Répondant aux remarques des utilisateurs, Samsung a affiné celle du Galaxy Z Flip 4, qui perd au passage 0,8 mm sur la hauteur et 0,3 mm sur la largeur. La prise en main du nouveau modèle est ainsi meilleure. Cela, en dépit du fait qu’il gagne 4 g sur la balance en raison de sa nouvelle batterie.

La marque coréenne profite également de cette nouvelle génération pour introduire des coloris plus fun : Bleu, Graphite, Or Rose et Lavande. Et pour aller encore plus loin, Samsung propose également une spéciale Bespoke Edition qui offre jusqu’à 75 possibilités de personnalisation.

Nouvelle puce plus performante

C’est l’une des améliorations majeures apportées par le Galaxy Z Flip 4. Samsung remplace en effet l’ancienne puce Snapdragon 888 du Galaxy Z Flip 4 par le processeur le plus avancé du moment : le Snapdragon 8+ Gen 1. En plus d’une fréquence d’horloge maximum plus élevée, cette nouvelle puce gère mieux la surchauffe et permet de profiter plus longtemps de la batterie.

Voir la prise en main du Galaxy Z Flip4

Autonomie étendue et recharge plus rapide

Très attendu sur ce point, Samsung ne déçoit pas, puisque la « petite » batterie de 3 300 mAh qui équipait le Galaxy Z Flip3 est remplacée par une plus grosse de 3 700 mAh. Cette dernière promet donc une autonomie plus confortable en profitant également des atouts de la nouvelle puce.

Par ailleurs, ce bloc d’alimentation est compatible avec la charge rapide filaire à 25 W, là où on prédécesseur cale à 15 W. Le nouvel appareil se recharge donc plus rapidement (50% en 30 minutes). La recharge sans fil est également plus rapide : 15W au lieu de 11 W.

Alors, faut-il acheter le nouveau Galaxy Z Flip 4 ?

Le Galaxy Z Flip 4 est actuellement disponible en prévente à partir de 1 109 € (hors promo). Son prédécesseur est, pour sa part, proposé à partir de 999 € (hors promo). Si vous avez déjà acheté le Galaxy Z Flip 3, les quelques améliorations apportées par la nouvelle génération ne suffiront peut-être pas à vous convaincre d’un nouvel investissement. Par contre, s’il s’agit de l’achat de votre premier smartphone pliant, le Galaxy Z Flip 4 est sans doute le choix idéal. Sa nouvelle puce et son autonomie prolongée justifient, selon nous, la différence de prix actuelle entre les deux modèles.

