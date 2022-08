iPhone 15, les versions Pro seraient les seules à disposer du nouveau chipset Apple A17 Bionic

Les nouveaux smartphones Apple iPhone 14 devraient être officiellement présentés le 7 septembre. Cela fait plusieurs mois maintenant que la rumeur court laissant entendre que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max seraient dotés de la nouvelle puce Apple A16 Bionic développée par la marque. Les autres moutures, les iPhone 14 et iPhone 14 Max seraient équipés de l’actuel processeur Apple A15 Bionic utilisé actuellement par les iPhone 13 (tous modèles confondus).

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max avec un chipset Apple A17 Bionic ?

Or, si on en croit le message posté sur le réseau social chinois Weibo par un analyste plutôt bien renseigné, il semblerait qu’Apple ait déjà pris la décision d’intégrer la prochaine puce A17 Bionic uniquement sur les versions Pro des iPhone 15. Ainsi, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max profiteraient d’un processeur plus puissant que les iPhone 15 et iPhone 15 Max qui devraient se « contenter » du chipset Apple A16 Bionic installé sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Des différences de performances pourraient ainsi être constatées créant une certaine hiérarchie dans les modèles, en plus d’une taille différente et, très certainement aussi, d’une configuration distincte pour les capteurs photo à l’arrière. Cela permettrait également d’aider à la justification d’un prix plus élevé pour ces modèles Pro. Le processeur Apple A16 Bionic est gravé en 5 nm alors qu’on attend une finesse de gravure de 3 nm pour son successeur, l’Apple A17 Bionic ce qui permettrait au mobile d’optimiser significativement les performances des appareils qui en seront équipés mais également d’offrir une meilleure efficience en termes de consommation d’énergie afin de proposer une meilleure autonomie.

Une prochaine confirmation des configurations

Apple devrait confier le développement de cette puce à la société taïwanaise TSMC déjà à l’origine des précédents chipsets pour la marque à la pomme. Avant de penser aux iPhone 15, il s’agit déjà de vérifier si effectivement les iPhone 14 suivent la logique envisagée pour leurs puces et cela permettra peut-être d’envisager les futures configurations à venir pour 2023. L’attente ne devrait plus être très longue maintenant puisque nous devrions avoir une présentation officielle de la gamme Apple iPhone 14 le 7 septembre.