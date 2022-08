La date de présentation officielle des iPhone 14 pressentie et les dernières rumeurs sur des retards éventuels

L'iPhone 14 arrive bientôt !

Ce n’est plus un secret, l’annonce officielle des nouveaux iPhone 14 sera effective lors de ce mois de septembre, comme pour les précédents. Un nouveau rapport publié par Bloomberg met en avant le fait qu'Apple aurait commandé à ses fournisseurs 90 millions d’unités d’iPhone 14 toute version confondue ce qui correspond à la même quantité demandée l’année dernière pour les iPhone 13, là aussi toutes déclinaisons confondues. Cela signifie qu’Apple est confiant quant aux futures ventes de ses smartphones et qu’ils pourraient trouver autant preneur que sur la précédente série. Le géant américain miserait ainsi sur au moins autant d’unités vendues.

Finalement, il n’y aurait pas de retard à la livraison

Il y a quelques semaines encore, certains analystes s’inquiétaient de potentiels retards pris dans la production des iPhone 14 notamment à cause de la pénurie de composants mais également aux tensions entre la Chine et Taïwan. En effet, les autorités chinoises exigent que les composants soient parfaitement étiquetés mentionnant la fabrication « chinoise » avant de sortir des usines implantées sur le sol de Taïwan ce qui n’était pas toujours le cas provoquant d’importants ralentissements dans la cadence de production. Plusieurs sources semblant bien renseignées indiquent que les retards ne seront pas ceux attendus et que les expéditions pourront se faire en temps et en heure.

Quelle date de présentation pour les iPhone 14 ?

La date officielle de présentation des nouveaux iPhone 14 n’est pas encore connue. Les spéculations vont bon train à ce sujet et certains pensent détenir la vérité. Dans un premier temps, le mardi 13 a été évoqué comme étant une date crédible. Les smartphones Apple seraient alors disponibles à la vente quelques jours plus tard, à partir du vendredi 23 septembre. Plus récemment, un rédacteur indépendant à l’origine de plusieurs fuites a publié un message sur le réseau social Twitter indiquant qu’Apple organiserait son évènement le 6 septembre prochain, soit une semaine avant la date initialement envisagée. Toutefois, cette date semble difficile à mettre en œuvre pour les équipes du géant américain pour deux raisons. La première, c’est que c’est le dernier jour du salon IFA de Berlin qui aura droit à son temps médiatique et qui pourrait ainsi ne pas laisser assez de place dans la presse aux annonces faites par Apple. Ensuite, s’il y a bien un évènement le 6 septembre aux Etats-Unis, il faut compter les déplacements des journalistes, entre autres, qui devraient alors avoir lieu le 5 septembre, jour de la fête du travail outre Atlantique, un jour férié. En plus, certains seront encore en Allemagne pour finir de couvrir ce qui est tout de même le plus grand salon des nouvelles technologies en Europe. Ces remarques sont valables pour un évènement où une présence physique est nécessaire mais pas si les annonces sont réalisées en ligne.

Peut-être que les prochains jours nous en apprendrons plus sur la date de la présentation officielle des iPhone 14.