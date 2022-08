Huawei présentera officiellement la série Huawei Mate 50 le 6 septembre, tous les détails connus

Le géant chinois Huawei doit officialiser la nouvelle série de smartphones Mate 50 le 6 septembre prochain lors d’une conférence pour le marché chinois. Elle sera l’objet de plusieurs déclinaisons d’appareils dont le Huawei Mate 50, le Mate 50 Pro et le Mate 50 RS Porsche Design. Il se murmure également qu’une quatrième version sera également de la partie. Il s’agirait du Huawei Mate 50E, un modèle plus abordable. Toujours sous le coup d’interdiction de travailler avec certaines technologies américaines, tous les smartphones de la série Mate 50 devraient utiliser une version 4G de leur processeur.

Techniquement parlant, quel chipset à l’intérieur ?

Les prochains smartphones Huawei Mate 50, Mate 50 Pro mais également la version Mate 50 RS Porsche Design devraient s’appuyer sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 version 4G. Le Huawei Mate 50E pourrait embarquer le chipset Qualcomm Snapdragon 778G, toujours en version 4G. Il se murmure que les Mate 50 Pro et Mate 50 RS Porsche Design utiliseraient des écrans AMOLED avec une encoche, en haut pour abriter différents capteurs. Le passage sur les bancs d’une certification électronique des appareils nous apprend que les smartphones Huawei Mate 50 supporteront la charge à 66 watts mais pas au-delà comme c’est maintenant le cas sur les modèles les plus haut de gamme et sur certains Premium qui peuvent accepter une charge jusqu’à 150 watts, à l’image du OnePlus 10T ou du realme GT Neo 3, par exemple.

Une configuration photo innovante et un chipset dédié pour le traitement des images

Les smartphones Samsung Galaxy S9 et Galaxy S10 embarquaient un capteur photo principal disposant d’une ouverture variable permettant ainsi de choisir entre f/1.7 et f/2.4. L’ouverture optimale étant sélectionnée selon les conditions des prises de vue. Huawei pourrait reprendre ce principe sur le capteur principal des Mate 50. En outre, Leica n’étant plus le partenaire photo du géant chinois, ce dernier s’appuierait sur le travail d’une puce dédiée, XMage, pour optimiser le traitement des images et proposer des photos aussi belles que possibles, la marque s’étant largement illustrée sur ce point sur ces derniers modèles. Il ne reste que quelques jours à patienter avant d’avoir la confirmation de ces rumeurs et informations fuitées et de tout savoir sur les nouveaux smartphones Huawei Mate 50 et leurs déclinaisons.