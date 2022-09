On connaît désormais la date officielle de présentation des prochains Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Après avoir très brièvement évoqué les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google s'est enfin décidé à donner une date de présentation officielle et ce sera l’occasion de dévoiler toutes les informations sur ces deux téléphones mobiles particulièrement attendus et qui font l’objet de plusieurs rumeurs depuis quelques mois maintenant. L'événement sera diffusé depuis la ville de New-York à partir de 10h, heure locale.

À quoi faut-il s’attendre ?

Une page web publiée par la marque ne cache plus le design des deux téléphones qui auront donc une large bande au dos, comme leurs prédécesseurs, pour y intégrer les capteurs photo. La version Pro est équipée d’un capteur supplémentaire par rapport à la version classique. En outre, on sait déjà que le Pixel 7 sera déclinée en noir (volcanique), en vert (citron) et blanc (neige) tandis que le Pixel 7 Pro aura doit à trois coloris aussi : noir (volcanique), vert (sauge) et blanc (neige). Les différences de couleurs entre la partie au-dessus de la bande, à l’arrière et la partie inférieure ne sont plus d’actualité. Dans les finitions vertes, le bandeau est doré pour mieux se démarquer du reste.

De nombreuses rumeurs en faisaient état et la page publiée par Google confirme que les deux smartphones seront animés par la nouvelle génération de chipset Google Tensor 2 développé en partenariat avec Samsung. Grâce à ce nouveau processeur, Google promet des fonctionnalités plus utiles et un niveau de personnalisation encore plus poussé que sur les précédentes versions notamment pour la photo et la vidéo mais aussi dans le domaine de la sécurité et de la reconnaissance vocale. Les capteurs photo seront améliorés par rapport aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, respectivement et ils auront aussi droit à la dernière version du système d’exploitation Android 13.

Rendez-vous le 6 octobre pour tout savoir sur les Pixel 7

La présentation officielle des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sera aussi l’occasion pour le géant américain d’annoncer l’arrivée de sa nouvelle montre connectée, la Pixel Watch fonctionnant sous Wear OS 3 ainsi que de nouveaux appareils connectés pour la maison, Nest. Au-delà de ces nouveaux dispositifs, Google rendra les téléphones aussitôt disponibles après la présentation.

Rendez-vous donc le 6 octobre prochain pour tout savoir sur les nouveaux téléphones Google.