Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro, quelques détails sur leur fiche technique avant le lancement officiel

La marque Xiaomi devrait prochainement organiser un événement pour présenter officiellement ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, le Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Ils sont attendus avec une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et un capteur photo de 200 mégapixels, comme le nouveau Motorola edge30 Ultra. Quelques indiscrétions se font entendre dévoilant certains détails de leurs fiches techniques respectives

Le lancement des deux nouveaux smartphones Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro semble imminent. Après avoir été repéré sur les listes de l’organisme de certification des appareils électroniques FCC et quelques fuites, le site Pricebaba confirme certains éléments.

Un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à bord de la version Pro ?

En effet, si on en croit les informations publiées par le site, il semblerait que le prochain smartphone Xiaomi 12T Pro, la version la plus musclée, bénéficierait bien d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui serait associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la version choisie et avec une capacité de stockage interne de 256 Go. S’agissant d’une copie du modèle chinois Redmi K50 Ultra, il embarquerait une batterie ayant une capacité de 5000 mAh supportant la charge filaire à 120 watts. La charge sans fil devrait être proposée ainsi que la charge inversée pour alimenter des petits objets connectés. L’écran serait une dalle AMOLED LTPO 2.0 avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz sur 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels, soit entre le FHD+ et le QHD+. La partie photo serait confiée à un capteur de 200 mégapixels Samsung ISOCELL HP1 qui est identique à celui qui est intégré sur le nouveau smartphone Motorola edge30 Ultra. Il serait accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. À l’avant, il y aurait un capteur de 20 mégapixels pour se prendre en selfie.

Une fiche technique plus modeste pour le Xiaomi 12T ?

De son côté, le Xiaomi 12T disposerait d’un chipset MediaTek Dimensity 8100 avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. À la place du module de 200 mégapixels, il y aurait un capteur de 108 mégapixels déjà éprouvé offrant des clichés plus prometteurs que les photos délivrées par les Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro, les prédécesseurs. Le Xiaomi 12T aurait une batterie d’une capacité de 5000 mAh pouvant supporter la charge à 67 watts sans possibilité de charger sans fil, à confirmer. Les deux nouveaux smartphones seraient déclinés en trois coloris : bleu, noir ou argent. L’annonce officielle pourrait arriver prochainement, dans les semaines à venir pour confirmer ou infirmer les fiches techniques pressenties.