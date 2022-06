Un smartphone Xiaomi 12T serait sur le point d’être présenté, toutes ses caractéristiques connues

La marque Xiaomi est particulièrement prolixe sur le marché des smartphones et décline ses modèles en de nombreuses versions. La série des Xiaomi 12 pourrait prochainement compter dans ses rangs un nouveau venu, le Xiaomi 12T.

La société Xiaomi travaillerait actuellement sur un nouveau smartphone de la série 12. Après les Xiaomi 12, Xiaomi 12X et Xiaomi 12 Pro, un autre appareil de cette série serait en cours de développement et serait baptisé Xiaomi 12T. En effet, un appareil portant la référence 22071212AG qui serait le numéro de modèle du Xiaomi 12T aurait été repéré dans les listes des bases de données de l’organisation FCC chargé de valider les dispositifs électroniques. Cette parution nous permet de savoir que le mobile en question sera doté du Wi-Fi 802.11 ax mais qu’il pourra également se connecter aux réseaux 5G. Il embarquera aussi du Bluetooth, un GPS et un émetteur infrarouge. Cette dernière caractéristique est commune aux mobiles de la marque permettant d’en faire des télécommandes universelles afin de piloter une télévision, une chaîne Hi-Fi, etc.

Xiaomi 12 acheter au meilleur prix Rakuten

200,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 289,68 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 294,90 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Xiaomi 12X acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

530,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 599,00 € acheter Rakuten

Boulanger 699,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Des caractéristiques dévoilées sur les réseaux sociaux

Parallèlement à la parution de ces informations, le pronostiqueur Mukul Sharma a récemment publié sur le réseau social Twitter un message détaillant les caractéristiques techniques de ce qui pourrait bien être le Xiaomi 12T. Cette personne est jugée plutôt sérieuse ayant déjà révélé de nombreuses indiscrétions qui se sont avérées exactes une fois les informations officielles disponibles. Dans son message, il indique que le Xiaomi 12T serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, soit le chipset le plus puissant du moment pour les mobiles sous Android. Il pourrait être proposé avec des quantités plus ou moins importantes en termes de mémoire vive et mémoire de stockage. Il y aurait ainsi une version avec 8 de RAM et 128 Go d’espace de stockage, une autre avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne et une dernière dotée de 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Si c’est comme les autres Xiaomi de la série 12, il ne pourra pas accepter de carte mémoire supplémentaire.

Xiaomi 12 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

749,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 840,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 880,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Un écran 120 Hz et une charge à 120 watts

Toujours d’après Mukul Sharma, le Xiaomi 12T reprendrait l’écran du Xiaomi 12 Pro soit une dalle AMOLED qui supporterait une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz afin de proposer des défilements fluides. La fréquence devrait être variable et dynamique c’est-à-dire que c’est l’appareil qui devrait sélectionner le meilleur mode pour proposer un compromis idéal entre fluidité et consommation de la batterie. Une charge à 120 watts est évoquée pour recharger la batterie du smartphone permettant ainsi de passer moins de temps à côté d’une prise électrique. Enfin, le pronostiqueur avance la présence d’un stabilisateur pour l’un des capteurs photo sans préciser le détail de la configuration prévue pour ce Xiaomi 12T.

Nous devrions avoir rapidement des nouvelles du Xiaomi 12T puisqu’il a été validé par la FCC signifiant un lancement prochain. Nous verrons si ce modèle sera commercialisé uniquement en Chine ou s’il aura droit à une distribution à l’internationale permettant ainsi de le trouver dans nos boutiques en France.