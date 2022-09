Honor 70: Au meilleur prix avec accessoires offerts

Honor 70: A petit prix et avec quelques surprises

Le Honor 70 est un des smartphones de la rentrée. Son design élégant avec son écran incurvé et ses performances en font un indispensable de la marque. Profitez de la 5G, de la recharge super rapide et de performances photos et vidéos de qualité pour un prix réduit avec cette offre alléchante.

Jusqu'au 30 Septembre, Honor vous propose ce smartphone à petit prix grâce à leur code promo "Early Bird" vous offrant 50€ de réduction pour l'achat du Honor 70.

Mais la promotion ne s'arrête pas là! En plus, vous pouvez obtenir 2 accessoires gratuits : une paire d'écouteurs sans fil Honor Earbuds 3 ainsi qu'une coque de protection "Honor 70 Case" gratuitement!

Et la surprise des Mobiles.com, pour la modique somme de 0,10€, profitez également de la montre connectée Honor Band 6 en laissant un avis sur le smartphone. Alors n'attendez plus pour vous offrir, ce package avec un smartphone performant pour moins de 500€!

Quel look pour ce nouveau Honor ?



L'Honor 70 se décline en deux coloris différents, l'Emerald Green et le Midnight Black. Il pèse 178 g et mesure 161,4 x 73,3 x 7,91 mm. Du côté de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est double SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Honor 70 propose une dalle Oled avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et une diagonale de 6,67 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier. Son design est un des plus réussi de sa catégorie, nous en parlions déjà dans notre comparatif.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée



Sous le capot, le portable embarque une puce Snapdragon 778G +, appuyée par une RAM de 8 Go. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz. Ce SoC possède également une puce graphique Adreno 642L. Sur le plan connectivité et réseau, le mobile a la LTE 4G, le HSPA 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur l'appareil. Sa batterie de 4 800 mAh de capacité est compatible avec la charge rapide (66 W).

Quatre objectifs photo pour ce Honor 70



Quatre objectifs sont présents sur l'Honor 70 pour les photographes amateurs, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal intègre 54 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Quant au deuxième objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 50 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière est doté pour sa part d'une résolution de 2 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, l'objectif frontal possède 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur électronique vous assurera des photos de qualité. Grâce à ce portable, vous pourrez enregistrer vos vidéos en 4K.