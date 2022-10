La série limitée 110Go de Free Mobile à moins de 13€ arrive à son terme

La série Free Mobile 110Go s'arrête bientôt

Free Mobile qui a réajusté le prix de son forfait 110Go le 8 octobre dernier va mettre fin à cette promotion. Il n'est pas trop tard pour profiter de la réduction supplémentaire de 2€ par mois sur la série Free. Celle-ci est proposée au tarif préférentiel de 12,99€ par mois jusqu'au 13 octobre 23h59.

Cet abonnement en promotion de Free est réservé aux nouvelles souscriptions. Vous profiterez de ce prix avantageux durant une année entière. A partir du 13ème mois, Free vous propose son forfait 5G incluant 210Go de données mobiles en France et 25Go à l'étranger à seulement 19.99€ par mois. Notons que les abonnés Freebox et Freebox Pop profiteront de la data illimitée à respectivement 15.99€ et 9.99€ par mois.

Sans engagement de durée, vous pourrez à tout moment résilier sans frais.

Les services compris avec le forfait Free en série limitée

Avec la série Free de Free Mobile, vous disposerez de 110Go de données mobiles jusqu'en 4G en France métropolitaine. Ce volume conséquent vous permettra de surfer sur le web, regarder des vidéos en streaming.. en toute sérénité. Vous pourrez également accéder partout en France à internet via le Free WiFi et ce de manière illimitée.

En voyage en Europe et DOM, l'opérateur vous octroie jusqu'à 12Go utilisables depuis l'Europe et les départements d'outre-mer.

Pour vos consommations téléphoniques, vous pourrez appeler et envoyer vos messages sans compter depuis la Métropole, les DOM et en Europe. Pour rentrer dans les détails, vous profiterez :