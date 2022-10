Samsung Galaxy S20 FE: En promotion à -50% chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S20 est un smartphone premium du géant coréen sorti en Octobre 2020 mais qui est encore un très bon smartphone pour aujourd'hui. Un design simple et élégant, des performances impressionnantes à l'époque, qui reste très bonnes aujourd'hui. Avec cette promotion son prix passe de 659€ à 338,14€ soit une réduction de 48%. Cela fait du S20 un excellent smartphone du quotidien pour un prix très correct.

Look de ce Galaxy S20 FE

Six coloris différents sont proposés pour le Galaxy S20 FE, le bleu, la lavande, la menthe, le rouge, l'orange et le blanc. Il pèse 190 g et mesure 159,8 x 74,5 x 8,44 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. Un port jack et un port USB Type-C 3.1 sont disponibles sur l'appareil. Ce mobile est dual SIM (nano SIM). Au niveau de l'écran, le Galaxy S20 FE, smartphone de Samsung, propose une dalle Super AMOLED avec une définition de 2400 X 1080 px, 120 Hz de taux de rafraîchissement et 6,50 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Endurance et performances pour le Samsung Galaxy S20 FE

Au niveau des performances, l'appareil opte pour une puce Exynos 990. Ce SoC a un processeur 8 cœurs cadencé à 2,73 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali-G77 MP11. Sur le plan de la RAM, il repose sur 6 Go. Concernant la connectivité et le réseau, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi 6. Android 10 Q est installé sur le portable. Sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh est compatible avec la charge sans fil ou une charge rapide de 15 W.

Photos et vidéos du Galaxy S20 FE

Pour vos photos et vidéos, le Galaxy S20 FE embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un module frontal. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant intègre, lui, 32 Mpx de résolution. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Grâce à cet appareil, vous pourrez filmer vos clips vidéo en 4K.