iPhone 13: Nous avons trouvé son meilleur prix chez ce marchand !

Depuis la sortie de l'iPhone 14, les plus malins d'entre nous se ruent sur l'iPhone 13 qui est au meilleur prix et cela se comprend. Un prix plus attractif pour des performances assez similaires.

L'iPhone 13 sera le produit best-seller de cette fin d'année du côté des smartphones.

Bon, par contre ce meilleur prix est disponible seulement pour la couleur bleue, mais c'est le meilleur coloris, non ?

Écran et design de l'IPhone 13

L'iPhone 13 se décline en six coloris différents, le Vert, le Rose, le Bleu, le Minuit, la Lumière stellaire et le (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste à la poussière et est protégé contre l'eau. Pour ce qui est de la connectique, il comprend un port Lightning 2.0. L'appareil peut embarquer les cartes nano SIM. L'iPhone 13 est un smartphone doté d'un écran Super Retina de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une diagonale de 6,10 pouces et de 2532 X 1170 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Quelles photos pour cet iPhone 13 ?

Voilà quelques informations qui intéresseront les passionnés de photographie : trois objectifs sont présents sur l'iPhone 13, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le seul objectif avant possède 12 Mpx de résolution. Capturez des vidéos en 4K HDR Dolby Vision.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Du point de vue des performances, le mobile embarque une puce A15 Bionic. Ce SoC est équipé d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Du côté RAM, il repose sur 4 Go. Concernant le réseau et la connectivité, le portable intègre la 5G NR, le FDD‑LTE 4G, le TD‑LTE 4G, le CDMA EV‑DO Rev. A 2G, l'UMTS/HSPA+/DC-HSDPA 3G et le GSM/EDGE 2G ainsi que le wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. L'appareil utilise iOS 15. Sa batterie de 2 815 mAh de capacité est compatible avec une charge rapide de 20 W ou la charge sans fil.

