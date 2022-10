Samsung Galaxy S22 5G: Il profite de 50 % de réduction chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S22 5G est le smartphone haut de gamme de la marque coréenne. Un des smartphones de l'année et sans doute l'un des plus complet et polyvalent du marché. Affiché à un prix similaire aux smartphones premium d'Apple, il est aujourd'hui à un prix complètement fou ! 50% de promotion sur ce bijou, c'est une occasion en or !

Le Samsung Galaxy S22 est actuellement à un prix défiant toute concurrence ! Profitez de 50 % de réduction sur ce smartphone haut de gamme qui reste l'un des meilleurs smartphones de l'année. Polyvalent et performant, il fait partie des photophones de l'année, un écran de grande qualité, une bonne connectivité... Bref, un smartphone de grande qualité. Un smartphone exceptionnel pour une promotion qui l'est tout autant ! Aujourd'hui son prix passe à 633€ au lieu de 1254€. Déjà en promotion, Rakuten vous fait bénéficier de 15€ de moins avec le code : RAKUTEN15

Comme si tout cela ne suffisait pas, si vous faites partie du Club R vous pouvez profiter de 64,80€ offerts en bon d'achat avec l'achat de ce smartphone. Mais attention, cette offre n'est valable qu'aujourd'hui ! (19/10/2022)

Le design de ce Galaxy S22

Le Galaxy S22 est disponible en quatre couleurs différentes (Noir, Blanc, Vert et Rose). Il pèse 167 g et a pour dimensions 146 x 70.6 x 7.6 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Le mobile peut embarquer une carte nano SIM. Le smartphone Galaxy S22 est doté d'un écran AMOLED de 120 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 1080 X 2340 px et de 6,10 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Photos et vidéos du Samsung Galaxy S22 5G

Quant à la photographie, le Galaxy S22 propose quatre modules photos, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal intègre une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière se caractérise quant à lui par 10 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par 10 Mpx de résolution. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. Avec cet appareil, enregistrez des clips vidéo en 8K@24 fps.

Performances et endurance du Galaxy S22

Sous le capot, le portable embarque une puce Exynos 2200. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi que d'une puce graphique Xclipse 920. La RAM de cette puce est de 8 Go. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6. Le mobile utilise Android 12. D'un point de vue de l'autonomie, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 3 700 mAh avec charge rapide (25 W) ou charge sans fil.