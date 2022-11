Nouveaux smartphones d’entrée de gamme Vivo Y22s et Y35 à l’assaut du marché

La marque Vivo vient d’annoncer la commercialisation de deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme, Y22S et Y35 proposés à moins de 280 €. Ils profitent d’un design abouti et de caractéristiques techniques intéressantes avec une grosse batterie, de larges écrans et une configuration photo basée sur un capteur de 50 mégapixels.

Pour étoffer sa gamme de smartphones, la marque Vivo vient d’annoncer la sortie de deux nouveaux smartphones. Il s’agit des modèles Y22s et Y35. Ils appartiennent au segment des entrées de gamme. Toutefois, cela ne les empêche pas de proposer des designs plutôt aboutis avec des profils relativement plats, mais offrant tout de même des angles arrondis pour une bonne prise en main. Leur dos est totalement plat et ils sont déclinés avec des coloris bleu clair ou bleu foncé pour le Y22s et bleu foncé ou or pour le Y35. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé au niveau du bouton d’alimentation, sur le profil pour permettre d’identifier le propriétaire.

Vivo Y22s

De grosses batteries pour une grande autonomie et trois capteurs photo au dos

Les smartphones Vivo Y22s et Y35 ont presque les mêmes dimensions soit 164,3x76,1 mm et un profil de 8,38 mm pour le premier et 8,28 mm pour le deuxième. Celui-ci fait 188 grammes sur la balance contre 192 grammes. Pourtant, les deux disposent de la même capacité de batterie, soit 5000 mAh et ils utilisent la même configuration photo. Il s’agit d’un capteur principal de 50 mégapixels qui est accompagné d’un capteur pour les prises de vue en mode macro de 2 mégapixels et d’un troisième capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Bien entendu, plusieurs modes de prises de vue sont disponibles et pour se prendre en selfie, il faut utiliser le capteur frontal de 16 mégapixels sur le Y35, mais de 8 mégapixels pour le Y22s. Ils peuvent recharger leur batterie avec une puissance maximale de 18 watts.

Vivo Y35

Une puce commune et des écrans différents

Les deux smartphones sont animés par le même processeur, un Qualcomm Snapdragon 680 avec 6 Go de mémoire vive pour le Y22s et 8 Go de RAM pour le Y35 ce qui lui permet d’ouvrir énormément d’applications simultanément et de pouvoir passer rapidement de l’une à l’autre. Si l’expérience n’est pas encore assez fluide, il peut compter sur la fonction RAM Extended qui lui permet de puiser jusqu’à 8 Go de mémoire supplémentaire dans la mémoire de stockage. À ce propos, il y a 256 Go d’espace disponibles sur le Y35 et 128 Go dans le Y22s, les deux pouvant supporter l’ajout d’une carte mémoire.

Le Vivo Y35 est équipé d’un écran de 6,58 pouces contre 6,55 pouces pour le Vivo Y22s, les deux utilisant une dalle LCD IPS. Mais la définition d’affichage est supérieure sur le Y35 puisqu’il peut afficher jusqu’à 1080x2408 pixels, le Y22s étant limité à 720x1600 pixels. En outre, la fréquence de rafraîchissement du Y35 est de 90 Hz contre 60 Hz pour le Vivo Y22s. Les deux smartphones profitent d’une compatibilité 4G, Wi-Fi 5, NFC et d’une prise audio pour brancher un casque.

Le nouveau smartphone Vivo Y22s est disponible pour un prix de 249 € alors que le Vivo Y35 est proposé à un tarif de 279 €.