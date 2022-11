Le line-up pour 2023 des prochains smartphones Sony Xperia semble tout tracé, voici les détails

Alors que la fin de l’année approche à grands pas et qu’il se murmure que quelques smartphones pourraient encore être officialisés avant le 31 décembre, les annonces pour Sony devraient en rester là. C’est à partir du début de l’année prochaine que la marque prendra la parole pour présenter officiellement ses nouveaux modèles.

Selon le site japonais SumahoDigest, Sony proposera les smartphones Xperia Pro-II (haut de gamme), Xperia 10 V (milieu de gamme), Xperia Ace IV (entrée de gamme), Xperia 1 V (haut de gamme) et Xperia 5 V (Premium). Les versions Xperia 1 V, Xperia 5 V et Xperia 10 V devraient suivre le même calendrier que leur prédécesseur respectif. Cela signifierait que le Xperia 1 V et le Xperia 10 V seraient officialisés courant mai 2023 et le Xperia 5 V en septembre. Le modèle Xperia Ace IV que Sony réservait jusqu’ici au seul marché japonais pourrait trouver d’autres marchés, ce qui devrait représenter une alternative sous Android à l’iPhone mini puisque le Xperia Ace est un modèle très compact.

Quelles caractéristiques techniques attendues pour les prochains Sony Xperia ?

Toujours d’après le site SumahoDigest, il semblerait que les modèles Xperia Pro-II, Xperia 1 V et Xperia 5 V profitent du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le Xperia 10 V seraient alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 alors que le Xperia Ace IV devrait composer avec le Soc Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, moins performant. Les Xperia 1 V et Xperia 5 V pourraient disposer d’un capteur photo de 1 pouce et d’un système de haut-parleurs particulièrement performant ainsi que d’un nouveau design. Notez que les rumeurs font état du fait que la marque pourrait abandonner le lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille comme c’est actuellement le cas sur tous. La solution d’un capteur sous l’écran pourrait être choisie pour les modèles à partir de 2023. Pas sûr que tous soient concernés.

D’ici à ce qu’ils soient officiellement présentés, il reste encore plusieurs mois et d’autres rumeurs pourraient arriver jusqu’à nous.