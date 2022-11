Samsung Galaxy S22 Ultra: 40% de réduction avant le Black Friday chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy S22 Ultra a tout pour plaire et boxe avec les meilleurs dans toutes les catégories. Il fait partie des meilleurs photophones, c'est un des smartphones premium les plus puissants également avec des excellentes capacités. Bref, vous voulez le meilleur ? Un smartphone qui durera plusieurs années ? Le Galaxy S22 Ultra est fait pour vous. C'est un mélange parfait entre la gamme Note et "S" de Samsung, il récupère le meilleur de chacun pour créer un grand smartphone pratique et puissant. Sorti au prix de 1259€, son prix passe aujourd'hui à 749,84€ ,soit 40% de réduction avant le Black Friday. Une offre incroyable pour un smartphone aussi récent et performant ! De plus, profitez de 52,49€ offerts en bon d'achat grâce au Club R. Si vous n'y êtes pas déjà inscrit, c'est 10€ offerts en plus avec le code CLUBR (valable pour les nouveaux inscrits au Club R). Pour le prix d'un iPhone 13, repartez avec le meilleur smartphone Samsung de cette année !

Look : que nous propose ce Galaxy S22 Ultra ?

Le Galaxy S22 Ultra est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes : Noir, blanc, vert et bordeaux. Il pèse 229 g et a pour dimensions 163,3 x 77,9 x 8., 9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une assurance contre les poussières et l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. Le portable est double SIM (nano SIM). Au niveau de l'écran, le Galaxy S22 Ultra, smartphone de Samsung, est équipé d'une dalle AMOLED 2x avec 6,8 pouces de diagonale, une définition de 1440 X 3200 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Autonomie et performances

En ce qui concerne les performances, le mobile embarque la puce Exynos 2200. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. L'appareil intègre par ailleurs une puce graphique Xclipse 920. La RAM de cet appareil est de 8 Go. D'un point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. L'appareil est livré sous Android 12. Pour charger votre portable en un rien de temps, tirez parti de la charge rapide (45 W) et de la charge sans fil. La batterie de ce smartphone est dotée de 5 000 mAh de capacité.

Un appareil photo avec cinq objectifs

Sur le plan de l'appareil photo, cinq modules photos sont présents sur le Galaxy S22 Ultra, quatre modules arrière et un module frontal. L'objectif principal possède 108 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière intègre 10 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 10 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. Quant à l'objectif avant, il est doté d'une résolution de 40 Mpx. Ce mobile se caractérise par un stabilisateur optique. Le Galaxy S22 Ultra vous permettra également de réaliser vos vidéos en 8K@24 fps.