Samsung Galaxy Z Flip 4: En dessous des 700€, son meilleur prix, c'est chez ce marchand !

Le Samsung Galaxy Flip 4 fait partie de la gamme pliable de Samsung avec le Fold 4. Ce smartphone reprend le système de clapet que les plus anciens d'entre-nous ont très bien connu. Ce système permet différentes utilisations du smartphone notamment pour les selfies par exemple. Ce smartphone bénéficie de nombreuses évolutions par rapport à son prédécesseur, une meilleure batterie qui tient une journée, un nouveau système de charnière plus discret et confortable, une meilleure finition globale et une fiche technique titanesque. Ce smartphone est actuellement à son meilleur prix chez Rakuten. Sorti à 1109€ cette année, son prix passe à 689,98€ actuellement. De plus, bénéficiez de 69€ en bon d'achat sur votre prochain achat sur le site grâce au Club R. La livraison est gratuite et il est possible de payer en plusieurs fois. Si vous comptiez l'offrir ou vous l'offrir pour Noël, c'est le moment !

Le design du dernier Samsung pliant ?

Le Galaxy Z Flip 4 se décline en quatre couleurs différentes, la Lavande, le Graphite, l'Or Rose et le bleu. Il a un poids de 187 g et mesure 165.2 x 71.9 x 6.9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IPX8, une assurance contre l'eau. Un port USB Type-C 3.2 est disponible sur l'appareil. L'appareil peut embarquer une carte nano SIM. Le smartphone Galaxy Z Flip 4 est doté d'un écran Super AMOLED de 2640 X 1080 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de 6,7 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Un portable 5G, avec un processeur ultra performant, une autonomie longue durée et une charge sans fil

Sous le capot, nous retrouvons la puce Snapdragon 8 + Gen 1. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 730. Du côté RAM, ce SoC offre un espace de 8 Go. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le mobile possède la 5G ainsi que le wifi 6(ax). La version Android 12 est installée sur le mobile. Sa batterie d'une capacité de 3 700 mAh est compatible avec la charge rapide ou la charge sans fil.

Photos : que nous propose ce Galaxy Z Flip 4 ?

Voici quelques informations qui intéresseront les passionnés de photographie : trois objectifs sont présents sur le Galaxy Z Flip 4, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière intègre pour sa part 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne l'objectif frontal, il a une résolution de 10 Mpx. Grâce à ce portable, enregistrez vos clips vidéo en 8K@30 fps. Cet appareil embarque par ailleurs un stabilisateur optique.