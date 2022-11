Quelques caractéristiques du prochain Sony Xperia 10 V dévoilées bien avant sa présentation officielle

Les smartphones Sony Xperia se distingue des autres par leur design monolithique et tout en hauteur pour défendre un format d’écran avec un ratio 21/9 plutôt que 19/9 ou 20/9 comme c’est le cas pour la très grande majorité des téléphones portables. Ce format permet de profiter de films et de séries sans bande noire en haut et en bas de l’image, comme au cinéma, un domaine d’activité extrêmement cher à la marque. Actuellement, Sony propose les Xperia 1 IV, Xperia 5 IV et Xperia 10 IV, sans oublier le très haut de gamme Xperia Pro-I. Récemment, le line-up de la marque a été mis au jour. S’il se vérifie, le Xperia 10 IV sera remplacé courant mai par son successeur, le Xperia 10 V.



Sony Xperia 10 IV

Quelles caractéristiques techniques pour le prochain Xperia 10 V de Sony ?

Il semblerait que le prochain smartphone Sony Xperia 10 V soit équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 pensé pour les téléphones mobiles de milieu de gamme. Rappelons que le Xperia 10 IV dispose d’une puce Snapdragon 695. Ce nouveau chipset serait associé à 6 Go de mémoire vive, comme l’actuel modèle. Le smartphone pourrait disposer d’une capacité de stockage interne de 128 Go ce qui est le cas du Xperia 10 IV et il peut supporter l’ajout d’une carte mémoire de type micro SD pour enregistrer plus de données. Le mobile est pressenti pour accueillir un écran AMOLED, toujours au format 21/9. Il mesurerait 6,1 pouces en diagonale, ce qui représente un gain de 0,1 pouce par rapport au Xperia 10 IV. Il afficherait une définition de 1080x2520 pixels. Enfin, le Xperia 10 V pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 5150 mAh capable de supporter la charge à 30 watts. Le gain par rapport au modèle actuel serait principalement au niveau de la capacité puisqu’elle est de 5000 mAh en valeur typique pour le Xperia 10 IV.

Il reste encore pas mal de temps avant la présentation officielle du Xperia 10 V si Sony tient son calendrier ce qui signifie que nous devrions encore entendre parler de ce modèle d’ici l’annonce de sa commercialisation où il sera temps de confirmer ou d’infirmer les caractéristiques mentionnées ici.