Sony renouvelle son flagship avec le Xperia 1 IV pensé pour les créateurs de contenus

La marque Sony vient d’annoncer le renouvellement de son modèle le plus haut de gamme, le Xperia 1 III qui est aujourd’hui remplacé par le nouveau Xperia 1 IV. Celui-ci met encore plus l’accent sur les caractéristiques photo et vidéo au service des créateurs de contenus tout en permettant de larges possibilités multimédia.

Pour commencer, remarquons que le design du nouveau smartphone Sony Xperia 1 IV ne change pas beaucoup, voire pas du tout avec celui du Xperia 1 III. Les dimensions sont les mêmes entre les deux appareils. Ils ont aussi le même poids. Le Xperia 1 IV propose une forme toujours aussi allongée afin d’intégrer son écran au format 21:9. Celui-ci est d’ailleurs identique à la précédente version. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,5 pouces dotée d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif et d’un taux d’échantillonnage de 240 Hz pour les jeux. Il affiche la même définition que sur le Xperia 1 III, soit 1644x3840 pixels au maximum. L’appareil est étanche, certifié IP68 ce qui le rend totalement résistant à l’eau et à la poussière. Son écran est protégé avec la dernière technologie Corning Gorilla Glass Victus à l’avant et Gorilla Glass 6 à l’arrière.

Plus d’autonomie et toujours aussi connecté

Par rapport au Sony Xperia 1 III, le Xperia 1 IV dispose d’une batterie plus importante, de 5000 mAh contre 4500 mAh précédemment. Le fabricant ne précise pas la vitesse de charge mais celle-ci devrait être avec une puissance d’au moins 30 watts, comme les précédents. Le mobile est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6 pour des échanges rapides. Il supporte également le NFC et propose un port audio jack pour brancher un casque. L’appareil peut accueillir deux cartes SIM et une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne qui est fixée à 256 Go. Comptez sur la présence de 12 Go de mémoire vive, comme sur le précédent et un fonctionnement grâce à la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 contre un Snapdragon 888 pour le Xperia 1 III. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton de mise en veille et comme les autres mobiles Xperia, celui-ci profite d’un bouton dédié au déclenchement de l’appareil photo.

Des qualités photo indéniables

Pour les photos, le Xperia 1 IV dispose de trois capteurs à l’arrière. Le principal est identique à celui installé sur le Xperia 1 III, un 12 mégapixels Exmor RS 1/1,7 pouces ayant une longueur focale de 24 mm et une ouverture f/1.7. Le second capteur est un 12 mégapixels aussi, Exmor RS 1/3,5 pouces avec une longueur focale de 85 à 125 mm alors que le deuxième capteur du Xperia 1 III avait une longueur focale de 70 à 105 mm. Le troisième capteur est identique à celui installé dans le Xperia 1 III, soit un 12 mégapixels de longueur focale 16 mm Exmor RS 1/2,5 pouces ouvrant à f/2.2 et dédié aux prises de vue en mode grand-angle sur 124 degrés. On le trouve également sur le très haut de gamme Sony Xperia Pro-I. Pour les vidéos, le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 120 images par seconde et au ralenti jusqu’à x5. L’appareil dispose de la fonction de mise au point automatique Eye AF en temps réel avec suivi. Les trois objectifs profitent d’une calibration ZEISS avec un revêtement anti-reflet ZEISS T. En frontal, Sony annonce l’intégration d’un capteur de 12 mégapixels, plus performant que sur le précédent modèle.

Pour le multimédia, le Xperia 1 IV peut accéder aux contenus disponibles sur la plateforme de streaming Bravia Core publiée à la base pour les TV de la marque. Le nouveau smartphone Sony Xperia 1 IV sera disponible à partir de la mi-juin pour un prix de 1399 €.