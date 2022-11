Nouveau smartphone pliant Honor Magic Vs, une formule affinée pour bousculer le marché

Comme prévu, la marque Honor a organisé un événement en Chine pour annoncer l’arrivée de nouveaux smartphones sur les marchés. L’entreprise a ainsi officialisé le nouveau smartphone pliant, Magic Vs, une déclinaison plus fine et plus puissante du Magic V présenté en début d’année à Barcelone.

Le nouveau smartphone pliant conçu par la marque Honor est désormais une réalité. Il a été officialisé lors d’une présentation qui s’est déroulée en Chine et nous attendons toutes les informations concernant sa disponibilité sur d’autres marchés, dont la France. Il se dit qu’il pourrait être proposé dès le premier trimestre dans nos contrées. En attendant, sachez qu’il s’agit du second modèle du genre de la marque, ayant déjà proposé le Magic V depuis quelques mois maintenant. Lisez notre prise en main du smartphone Honor Magic V.

Un format qui n'évolue pas à la différence de certains composants

Le nouveau smartphone Honor Magic Vs propose un format très similaire au Magic V. Il pèse « seulement » 261 grammes (pour la version en verre) alors que le Magic V fait 288 grammes sur la balance. Comptez sur une épaisseur de seulement 6,1 mm lorsqu’il est totalement ouvert. Sa charnière est verticale, ce qui signifie qu’il s’ouvre comme un livre, à l’image du Samsung Galaxy Z Fold4, par exemple. Il dispose ainsi d’un écran externe de 6,45 pouces sur une dalle AMOLED ce qui est aussi le cas pour l’écran interne qui fait 7,9 pouces lorsqu’il est totalement déployé, affichant une définition de 1984x2272 pixels, comme le Honor Magic V. L’écran externe est rafraîchi à 120 Hz contre 90 Hz pour l’écran interne supportant le format vidéo HDR10+.

Par rapport au Magic V, le Magic Vs est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (Snapdragon 8 Gen 1 pour le Magic V) et qu’il profite d’une batterie plus conséquente, car ayant une capacité de 5000 mAh contre 4750 mAh. La charge à 66 watts est toujours d’actualité.

Quelle configuration pour les photos ?

Pour la partie photo, le Magic Vs propose une configuration plus poussée que son aîné avec la présence d’un capteur principal de 54 mégapixels pouvant gérer les photos grand-angle associé à un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, soit comme le Honor 70. À cela, ajoutez un capteur de 8 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x au dos du Magic Vs. Un capteur à selfie est installé au niveau de l’écran externe embarquant 16 mégapixels.

Honor revendique une résistance à plus de 400 000 pliures de sa charnière avant un problème, ce qui représenterait 10 ans d’utilisation à raison de 100 manipulations par jour.

Le Honor Magic Vs est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle Magic UI 7.0. Il est décliné en trois coloris : noir, bleu cyan et orange. Deux versions, Magic Vs Ultimate sont aussi proposées dans des configurations « ultimes » embarquant 16 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage, en noir ou en or. La version 8+256 Go est annoncée à 1015 € HT. Comptez sur un équivalent à 1080 € HT pour la configuration 12+256 Go et 1220 € HT pour avoir le modèle 12+512 Go.