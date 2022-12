Google Pixel 6a: 27% de promotion pour ce smartphone, Amazon joue au Père Noël !

Le Google Pixel 6a est un smartphone moyen de gamme sortie cette année par le géant américain. Plus abordable que le Google Pixel 6, mais presque aussi performant, le Google Pixel 6a est une bonne alternative aux Samsung A52s ou A53. Son écran AMOLED, sa puce Google Tensor et ses bonnes capacités photos sont de bons arguments pour faire pencher votre coeur du côté de Google. 6 mois après sa sortie, son prix passe de 459€ à seulement 337,05€ chez Amazon durant une durée limité, c'est le prix le plus bas jamais atteint pour ce smartphone. De plus, avec Amazon vous êtes sûrs de recevoir votre smartphone avant Noël, mais ne traînez pas, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde !

Que nous promet ce Pixel 6a côté design ?

Le Pixel 6a se décline en trois couleurs différentes, le noir, le blanc et le vert. Il pèse 178 g et mesure 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP67, une assurance contre la poussière et l'eau. En ce qui concerne la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.1. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM + eSIM sur votre appareil. Le smartphone Pixel 6a est équipé d'un écran AMOLED d'une diagonale de 6,1 pouces, de 60 Hz de taux de rafraîchissement et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Photo et vidéo du Pixel 6a

Voici quelques infos qui intéresseront les photographes amateurs : trois modules photos sont présents sur le Pixel 6a, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/1.7. Le second objectif arrière propose, lui, une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Quant au seul objectif avant, il est doté de 8 Mpx de résolution. Éditez ou capturez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Ce mobile embarque un stabilisateur optique.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

La puce Tensor est appuyée par une RAM de 6 Go. Ce SoC intègre aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G78 MP20. Sur le plan réseau et connectivité, le mobile possède la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. L'appareil tourne sous la version Android 12. Il est alimenté par une batterie de 4 410 mAh de capacité avec charge rapide (18 W).