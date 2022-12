One Plus Nord 2 5G: Une réduction, un code promo et une livraison rapide, le miracle de Noël !

Le One Plus Nord 2 5G est un smartphone avec un bon rapport qualité/prix, idéal pour un premier smartphone ! D'autant plus qu'aujourd'hui, il profite d'une réduction, d'un code promo et de la livraison en moins de 72h, franchement que demander de plus ?

Le One Plus Nord 2 5G, smartphone moyen de gamme avec un bon rapport qualité/prix est en promotion aujourd'hui. Ce smartphone au design élégant et à la fiche technique solide sera un très beau cadeau de Noël ! Car oui, il est encore temps de glisser ce smartphone sous le sapin, sans avoir à faire les magasins grâce à l'offre de ce marchand. Sorti au prix de 379€, il est aujourd'hui en réduction à 339,92€, auquel on rajoute un code promo: RAKUTEN15 qui permet d'économiser 15€. Ce qui fait passer le prix de ce smartphone à 324,92€. Mais le plus important, ce sont les délais de livraison, votre smartphone sera livré en moins de 72h. C'est parfait pour jouer le Père Noël idéal !

Design : que nous promet le Nord 2 5G ?

Le Nord 2 5G est disponible en deux coloris différents, le bleu et le gris. Il pèse 189 g et a pour dimensions 158.9 x73. 2x8. 25 mm. Du point de vue des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre appareil. Au niveau de l'écran, le Nord 2 5G, smartphone de Oneplus, possède une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 6,43 pouces de diagonale et une définition de 2400 X 1080 px. À noter que l'écran est par ailleurs équipé de la reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreintes digitales.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Le portable opte pour une puce MediaTek Dimensity 1200, épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 3 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G77 MC9. Au niveau de la connectivité et du réseau, le mobile est doté de la LTE 4G, du HSPA 3G+, du GSM 2G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil tourne sous la version Android 11. Ce smartphone est doté d'une batterie de 4 500 mAh de capacité. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge rapide.

Quatre objectifs photo pour ce Oneplus

Du côté de la photographie, le Nord 2 5G embarque quatre objectifs, trois modules arrière et un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/1.88. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 8 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.25. Pour sa part, le dernier objectif arrière se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Concernant le seul objectif avant, il intègre une résolution de 32 Mpx. Sur le plan des clips vidéo, l'appareil est capable de filmer en 4k.