Optez pour un forfait mobile à la fois économique et écologique avec ces deux opérateurs !

Envie de changer de forfait mobile ? Et si vous optiez pour un forfait à la fois économique et écologique des opérateurs Prixtel et Source Mobile ! Ces derniers soucieux des enjeux environnementaux vous permettent en effet d'agir en faveur de la planète. Découvrez sans plus attendre ces deux offres mobiles éco-responsables !

Le forfait solidaire et responsable de Source Mobile

L'opérateur Source Mobile issue d'une idée de Bouygues Telecom propose un forfait mobile solidaire et responsable avec 40Go à seulement 10€ par mois. Le principe est simple, l'opérateur vous permet de convertir vos gigas non consommés en "gouttes". Ces dernières permettront de soutenir une cause avec l'association de votre choix dans les secteurs de l'environnement, de l'entraide et de la cause animale grâce à Lilo, partenaire moteur et solidaire. Ainsi, chaque mois les données mobiles non utilisées sont ajoutées à votre compte utilisateur (1Go = 20 gouttes), Pour faire un don, il suffit de vous rendre sur votre application Source Mobile puis sélectionner l'association qui vous intéresse parmi les 1000 affichées dans le catalogue et d'indiquer le nombres de gouttes à lui reverser. L'application Source Mobile, vous aidera également à mieux gérer votre consommation au quotidien grâce aux outils et astuces mis à disposition. Depuis son lancement, plus de 4 706 494euros ont été reversés à plus de 1 000 associations.

Pour ce qui est des services, ce forfait Source Mobile comprend 40Go de données mobiles en France et 10Go afin de rester connecté depuis l'étranger (UE et DOM). Concernant les communications, vous pourrez profiter des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, UE et DOM. Enfin, ce forfait est sans engagement de durée, vous pourrez ainsi mettre un terme à votre forfait à tout moment et sans frais.

Un forfait 100 % écolo chez Prixtel

L'opérateur Prixtel pionner dans la cause environnementale s'engage à réduire son empreinte carbone. En tant que membre du Climate Act, l’opérateur s’investit en effet depuis quelques années, dans diverses actions écologiques permettant de compenser intégralement l’émission de gaz carbonique provoquée par l’utilisation de ses forfaits et par l'activité de l'entreprise. Comment ? Prixtel plante des arbres, il a par exemple en 2020 planté 9.000, des pins et des chênes, dans une forêt du Loir-et-Cher. En 2021, il a aussi participé à la modernisation de 3 exploitations agricoles en Isère et en 2022, il a planté 35 000 arbres dans la région Centre-Val-de-Loire. En craquant pour un forfait Prixtel, vous faites un geste en faveur de la planète et réaliserez des économies. Prixtel est aussi connu pour ses forfaits flexibles à bas prix avec l'objectif de permettre à tout un chacun d'adapter sa consommation de data mensuellement en fonction de ses envies, de ses besoins et de son budget.

L'opérateur propose en ce moment une Série Limitée Oxygène composé des trois paliers suivants :

jusqu'à 50Go : 9,99€ par mois

de 50Go à 90Go : 12,99€ par mois

de 90Go à 130Go : 15,99€ par mois

De plus, avec ce forfait pas cher, vous disposerez de 20Go depuis l'ensemble des pays de l'Union européenne et DOM. Par ailleurs, vous pourrez appeler et envoyer vos messages et MMS sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis les destinations précitées. Enfin, la série limitée Oxygène est sans engagement de durée, vous restez ainsi libre de vos mouvements.