Google Pixel 6a: Le smartphone Google de l'année 2022 est en promotion chez ce marchand !

Le Google Pixel 6a est le smartphone le plus vendu par Google en 2022. Malgré la sortie des derniers Google Pixel 7 et 7 Pro, c'est bien le 6a qui a rencontré le plus grand succès commercial. La raison principale ? Son prix ! Encore plus, avec cette promotion idéale chez Amazon...

Le Google Pixel 6a est un smartphone moyen de gamme de Google avec un excellent rapport qualité/prix. En effet, le dernier smartphone de la série 6 de la gamme Pixel profite d'un prix plus intéressant et de bonnes performances. En effet, ce smartphone sorti en mai 2022 profite de très bons composants : un écran AMOLED de bonne facture, de très bon capteur photo et une bonne autonomie. Tout ceci couplé à un design unique et un traitement photo impeccable et vous obtenez un excellent photophone 5G pour pas cher. Sorti au prix de 459€, il est aujourd'hui à seulement 327€ sur Amazon !

Un portable avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Pixel 6a se décline en trois coloris différents (noir, blanc et vert). Il pèse 178 g et a pour dimensions 152,2 x 71,8 x 8,9 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Du côté de la connectique, il dispose d'un port USB Type-C 3.1. Deux cartes nano SIM + eSIM peuvent être utilisées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Pixel 6a intègre une dalle AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une diagonale de 6,1 pouces. À noter que l'écran est par ailleurs doté d'un système de reconnaissance faciale et d'un capteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Photos et vidéos

Le Pixel 6a embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.7. Au niveau du second objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. L'objectif avant est doté, lui, de 8 Mpx de résolution. Grâce à ce mobile, lisez ou enregistrez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Un stabilisateur optique vous assurera des photos d'exception.

Performances et endurance : que nous propose ce Pixel 6a ?

Le mobile embarque une puce Tensor. L'appareil est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,8 GHz. Il intègre aussi une puce graphique Mali G78 MP20. D'un point de vue RAM, ce dernier offre un espace de 6 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil a la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6E. Le portable est livré sous la version Android 12. Côté endurance, ce smartphone est doté de la charge rapide (18 W). Sa batterie est équipée de 4 410 mAh de capacité.