Honor 70 5G: Honor casse le prix de son smartphone haut de gamme et vous offre un cadeau !

Le Honor 70 5G est un smartphone haut de gamme sorti en septembre 2022. Son design premium et sa très bonne fiche technique rendent ce smartphone très intéressant surtout qu'il est disponible à un bon rapport qualité/prix. Son écran AMOLED 120Hz, sa bonne puissance, ses 4 capteurs photos performants et sa très bonne batterie en feront un parfait allié pour 2023. Sorti au prix de 549,90€, Honor casse le prix de son smartphone phare en le faisant passer à 449,90€. Comme si cela ne suffisant pas, profitez également des Honor EarBuds 2 Lite offerts pour l'achat d'un Honor 70. Cette offre est valable jusqu'à Vendredi minuit.

Look du Honor 70

L'Honor 70 est disponible en deux coloris différents (Emerald Green et Midnight Black). Il a un poids de 178 g et a pour dimensions 161,4 x 73,3 x 7,91 mm. Un port USB Type-C 2.0 est disponible sur l'appareil. Cet appareil accueille des emplacements pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, l'Honor 70, smartphone de Honor, propose une dalle Amoled avec une diagonale de 6,67 pouces, 2400 X 1080 px de définition et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Appareil photo : que nous offre le dernier Honor ?

Quant à la photographie, l'Honor 70 embarque quatre modules photos, trois à l'arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté d'une résolution de 54 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.9. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il possède une résolution de 50 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Le seul objectif avant se caractérise pour sa part par une résolution de 32 Mpx. Ce portable embarque un stabilisateur électronique. L'Honor 70 vous permettra aussi de filmer ou lire des vidéos en 4K.

Un téléphone 5G, avec un processeur ultra performant et une autonomie longue durée

Nous retrouvons une puce Snapdragon 778G +. Ce SoC est par ailleurs équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 642L. Sur le plan de la RAM, ce dernier repose sur 8 Go. Du côté réseau et connectivité, l'appareil intègre la 5G, la 4G, le HSPA 3G+ et le GSM 2G ainsi que le wifi 6 (ax). Android 12 est installé sur le mobile. Côté endurance, ce smartphone est doté d'une batterie de 4 800 mAh de capacité. Pour recharger votre portable en un rien de temps, ce smartphone dispose d'une charge rapide de 66 W.