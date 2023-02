Précommandes Samsung Galaxy S23 Series : une cascade d'offres pour l’achat de votre nouveau smartphone

De grosses remises immédiates pour 2 fois plus de stockage

Cette année, ne limitez pas votre espace de stockage à cause de votre budget ! Dans le cadre de cette promo, Samsung vous offre en effet la possibilité de profiter de deux fois plus de stockage interne lors de la précommande d’un Samsung Galaxy S23 Series grâce à de grosses remises immédiates sur chacun des modèles.

Grâce à une remise immédiate de 60 €, vous pouvez ainsi commander le Galaxy S23 256Go au prix du 128Go ! Si vous optez pour le Galaxy S23+, ce sont 120 € de remise immédiate pour précommander le S23+ 512Go au prix du 256Go !

Et les choses sont encore plus intéressantes pour les Galaxy S23 Ultra :

180 € de remise immédiate pour vous offrir le Galaxy S23 Ultra 512Go au prix du 256Go ;

pour vous offrir le ; 240 € de remise immédiate pour acheter le Galaxy S23 Ultra 1To au prix du 512Go.

Reprise au meilleur prix et bonus à la clé !

Vous avez un ancien smartphone Samsung ? Alors n’hésitez pas à le faire reprendre afin de faire baisser encore le prix d’acquisition de votre nouveau Galaxy S23 Series ! S’il est évalué en bon état (grade B ou C après diagnostic), il vous sera repris à la valeur maximale (grade A). Mieux, Samsung vous offre, dans tous les cas, un bonus sur reprise d’une valeur de 150 € en supplément. De quoi faire encore plus d’économie sur l’achat de votre nouveau smartphone haut de gamme.

Et plein d’autres avantages Samsung

En précommandant l’un des Galaxy S23 Series directement sur la boutique officielle Samsung.com, vous pouvez bénéficier de plusieurs avantages supplémentaires :

1 an d’assurance Samsung Care+ pour couvrir efficacement votre nouveau smartphone contre le vol et les dommages matériels accidentels ;

5% en points Samsung Rewards utilisables pour vos prochains achats sur la Samsung Shop ;

Une remise directe de 5% sur le prix de votre smartphone s’il s’agit de votre tout premier achat effectué sur le Samsung Shop en étant connecté à votre compte Samsung.com.

Alors, Galaxy S23, Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra ?

C’est vous qui choisissez, selon votre budget, vos envies et vos exigences…

Mais quel que soit le modèle pour lequel vous optez, cette nouvelle génération de Samsung Galaxy S vous garantit des photos et vidéos de qualité exceptionnelle.

Avec leur capteur principal de 50 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et à un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ permettent en effet de prendre des images (photos, vidéos et selfies) claires, lumineuses et colorées, même la nuit.

Ces deux modèles bénéficient par ailleurs de nouveaux écrans AMOLED (6,1 pouces pour le S23 et 6,6 pouces pour le S23+) encore plus immersifs pour une expérience visuelle ultra captivante. Coté design, ils adoptent un style minimaliste, avec une conception intégrant des matériaux recyclés.

Côté performances, les nouveaux Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont à la pointe avec le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen2 et leurs batteries dont les capacités ont été étendues (respectivement 3900 mAh et 4700 mAh).

Quant au Galaxy S23 Ultra, il est doté de 5 capteurs arrière, dont un capteur principal de 200 mégapixels pour des clichés en très haute définition, de jour comme de nuit. De plus, son zoom optique jusqu’à 10x et son Space zoom jusqu’à 100x permettent d’aller toujours plus loin dans les détails. Equipé, lui aussi, d’une puce dernière génération Snapdragon 8 Gen2, le nouveau fleuron de Samsung garantit des performances hors pair, avec en support, une batterie de 5000 mAh et un stockage interne d’au moins 256Go.

Les trois Samsung Galaxy S23 Series profitent par ailleurs d’un écosystème ultra riche avec One UI qui garantit des interactions ultra fluides avec les autres appareils Galaxy (écouteurs, montres connectées, PC, etc.).



Ne perdez donc pas de temps ! Choisissez le Samsung Galaxy S23 Series qui vous convient le mieux et passez votre commande jusqu’au 16 février 2023 !