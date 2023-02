Le Google Pixel Fold pourrait peser lourd dans la poche, bien plus que les autres mobiles pliants

Ce n’est plus un secret, Google travaille sur un smartphone pliant. Il pourrait être présenté lors de la conférence Google I/O courant mai, voire plus tard, selon les sources. Le Google Pixel Fold, si c’est bien son nom, pourrait être le smartphones pliant le plus lourd du marché, si on en croit les dernières rumeurs à son sujet.

Actuellement, Samsung domine le marché des smartphones pliants grâce notamment à deux modèles qui profitent de plusieurs générations derrière eux, déjà, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Oppo vient d’annoncer son Find N2 Flip pour le marché français. Il y a quelques mois maintenant, Motorola annonçait son Razr 2022 et Huawei son P50 Pocket. Cette année, Google devrait entrer dans la danse avec son « Pixel Fold », si c’est bien son nom. La dernière fuite à son sujet fait état d’un poids qui serait plus important que celui des autres mobiles pliants du marché. Rappelons que le Galaxy Z Fold4 accuse 263 grammes sur la balance. Le Honor Magic Vs n’est pas très loin avec 261 grammes. Le site 9to5Google qui rapporte cette information ne donne pas de chiffre pour le poids du Pixel Fold mais indique que l’appareil pourrait ressembler davantage à une petite tablette qu’à un téléphone en raison de son poids.

Un mobile plus grand pouvant aussi embarquer une plus grosse batterie ?

Le smartphone pliant Google Pixel Fold devrait être le plus grand du genre et il est donc logique qu’il soit le plus lourd. Rappelons qu’il est pressenti pour utiliser le principe d’une pliure dans le sens vertical avec une ouverture comme pour un livre, comme le Samsung Galaxy Z Fold4 et le Oppo Find N2 par exemple. Ces deux appareils sont équipés d’un écran externe qui permet d’utiliser l’appareil mais il s’ouvre ensuite pour offrir un écran bien plus grand avec une orientation « paysage ». Le site 9to5Google rapporte qu’un poids supérieur est également synonyme d’une batterie plus importante donc avec plus de capacité, sans préciser, une nouvelle fois, quelle sera le nombre de mAh de l’unité d’alimentation qui sera, très certainement divisé en deux unités.

Le smartphone Google Pixel Fold est particulièrement attendu. S’il n’est pas officialisé lors de la conférence Google I/O, il pourrait profiter d’un lancement propre dont certains pensent qu’il serait effectif en juillet ou en août. D’autres pensent plutôt à une présentation officielle en même temps que les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro qui pourraient suivre le même calendrier que leurs prédécesseurs, soit une annonce à prévoir courant octobre. D’ici là, il y a fort à parier que nous aurons d’autres rumeurs à son sujet et comptez sur nous pour relayer les plus sérieuses.