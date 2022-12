Le design du smartphone pliant Google Pixel Fold se précise

Nous savons que Google travaille actuellement sur son prochain smartphone et il pourrait s’agir d’un modèle pliant, reprenant le principe d’ouverture comme un livre à la manière du Samsung Galaxy Z Fold4, mais avec un design sérieusement différent si on en croit les photos rendues publiées sur la toile et dont voici tous les détails.

Il y a un peu moins d’un mois maintenant, le leaker Jon Prosser nous présentant des photos réalistes de ce qui pourrait être le design du premier smartphone pliant de la marque américaine. Il reprend le principe d’une charnière verticale pour une ouverture horizontale, comme le Galaxy Z Fold4 de Samsung, par exemple, mais aussi comme le Oppo Find N qui sera prochainement rejoint par la seconde génération, le Oppo Find N2.

Selon les nouvelles informations publiées par @OnLeaks, il semble d’ailleurs que les dimensions du Google Pixel Fold (si c’est bien son nom) ne soient pas si éloignées que celle des Find N d’Oppo dont on peut retrouver quelques traits. Il mesurerait 158,7x139,7 mm pour un profil de seulement 5,3 mm et 8,3 mm si on prend en compte la bande à l’arrière qui contient les capteurs photo. Celle-ci propose un style épuré, comme étant juste collée sur la face arrière du smartphone. On peut y voir la présence de trois capteurs, d’un flash et d’un haut-parleur.

Quelle configuration technique ?

Selon @OnLeaks, le Pixel Fold de Google aura un écran interne de 7,69 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. L’écran externe (ou de couverture) pourrait avoir une diagonale de 5,79 pouces, ce qui est tout à fait suffisant pour s’en servir comme principal évitant d’avoir à ouvrir le mobile à tout bout de champ et ainsi préserver la charnière. L’écran externe serait perforé pour abriter un capteur photo à selfie. Techniquement, le mobile serait animé par la puce Google Tensor G2 avec 12 Go de mémoire vive, à l’image du Pixel 7 Pro. Plusieurs options de stockage seraient prévues et l’appareil profiterait de la version 13 d’Android. Il se murmure qu’il pourrait être compatible avec un stylet. Il pourrait être décliné en noir ou en blanc et proposé à partir de 1799 dollars.