Ne ratez pas les promos sans engagement de Bouygues Telecom avec trois forfaits mobile B&You de 1 à 200Go dès 6.99€

On vous propose ici un article présentant les promos forfaits mobiles B&You proposées par Bouygues Telecom, allant de 1Go à 200Go d'internet, avec des tarifs débutant à 6,99€ par mois. Ces offres mobiles pas chères adaptées à tous les budgets et tous les profils sont sans engagement et sans condition de durée !

Trois forfaits B&You à prix canon !

Bouygues Telecom propose actuellement trois forfaits mobiles, qui peuvent être résiliés à tout moment sans frais supplémentaires. Notez que ces offres mobiles ont une durée limitée et peuvent être évaluées à tout instant. Par ailleurs, l'opérateur offre des garanties intéressantes aussi bien en France que pour les séjours à l'étranger (UE/DOM) en vous invitant à en faire un usage raisonnable. Ces trois abonnements de téléphones incluent de l'illimité pour vos consommations téléphoniques.

Pour les petits budgets, l'offre B&You 1Go est disponible à 6,99€ par mois, avec une connexion limitée à 1Go en France, en Europe et DOM. Vous disposerez également des appels, SMS et MMS sans compter en métropole et en voyage en Europe et DOM. Pour une enveloppe data plus importante, deux autres offres sont proposées : l'offre 130Go à 15,99€ par mois et l'offre 200Go à 19,99€ par mois.

La 5G incluse avec le forfait B&You 130Go !

Le forfait B&You 130Go affiché au prix fixe de 15.99€ par mois, permet de se connecter à hauteur de 130Go en France métropolitaine et de profiter de 30Go lors de séjours en Europe et dans les DOM. Cette offre est parfaite pour les amateurs de 5G, puisque la 5G est incluse sans supplément. Vous pourrez par ailleurs appeler et échanger des SMS et MMS sans compter dans l'hexagone et depuis l'UE et DOM.

Pour les plus connectés, vous pourrez opter pour l'offre B&You 200Go à 19.99€ par mois. Cet abonnement vous permet de surfer sur le net en toute sérénité grâce aux 200Go dédiés à votre connexion en France métropolitaine, et de disposer de 25Go lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM. Vous pourrez profiter de la 5G en ajoutant l'option à 3€ par mois. Pour les communications, les appels, SMS et MMS sont illimités que vous soyez en France ou en déplacement depuis l'UE et DOM.