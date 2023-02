MWC 2023 : Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro enfin annoncés et disponibles en précommande avec une super offre de lancement

La nouvelle gamme de smartphones Xiaomi 13 a été officialisée mi-décembre pour le marché chinois. La firme a attendu jusqu’au MWC 2023 de Barcelone pour prendre la parole afin de détailler les prix et les dates de disponibilité pour ces appareils pour les marchés européens dont en France.

Le smartphone Xiaomi 13 8+256 Go est proposé à 999 € . Il est décliné en noir, en vert ou en blanc.

. Il est décliné en noir, en vert ou en blanc. Le modèle Xiaomi 13 Pro en configuration 12+256 Go en noir ou en blanc est disponible à 1299 €.

Les précommandes commencent dès aujourd’hui jusqu’au 7 mars 2023 avec, pour tout achat d’un Xiaomi 13 ou Xiaomi 13 Pro, une télévision Xiaomi TV P1E de 43 pouces d’une valeur de 449 € offerte.

Quelle fiche technique pour le Xiaomi 13 Pro ?

Le nouveau smartphone Xiaomi 13 Pro propose un design avec des profils fins aidés par la coque arrière qui revient légèrement dessus comme l’écran incurvé, à l’avant. Au dos, il y a un bloc d’optiques assez imposant, avec une forme carrée dépassant légèrement. Cette version bénéficie d’un revêtement en céramique, comme son prédécesseur, le Xiaomi 12 Pro, un matériau que l’on trouve également à l’arrière du Oppo Find X5 Pro, par exemple. La version classique Xiaomi 13 propose, pour sa part, un dos en verre. Il a des dimensions de 162,9x74,6 mm pour un profil de 8,4 mm et un poids de 210 grammes.

Le Xiaomi 13 Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,73 pouces en diagonale sur une dalle incurvée. Elle a une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz au maximum (LTPO). Elle supporte les formats vidéo HDR10+ et Dolby Vision qui sont utilisés sur certaines plateformes de streaming vidéo. L’écran a une définition de 1440x3200 pixels et Xiaomi promet un pic de luminosité de 1900 cd/m². Pour la partie photo, le Xiaomi 13 Pro est équipé d’un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce avec 50 mégapixels, comme sur le Xiaomi 12S Ultra, par exemple. Il y a aussi deux autres capteurs de 50 mégapixels dont un s’occupe des prises de vue en mode macro et ultra grand-angle tandis que l’autre est un téléobjectif pour zoomer optiquement jusqu’à 3,2x. On peut compter sur le traitement d’images opéré par le partenaire Leica. Pour les selfies, il y a un capteur de 32 mégapixels installé à l’avant. Le smartphone est capable de filmer avec ue définition Ultra HD 8K et au format Dolby Vision. Comme sur les précédents modèles, l’écran intègre un lecteur d’empreinte digitale qui peut aussi faire office de capteur de fréquence cardiaque.

Le Xiaomi 13 Pro est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage sans possibilité d’insérer une carte mémoire micro SD. La mémoire vive est au format LPDDR5X, soit la plus rapide du moment. La mémoire interne est au format UFS 4.0. Le mobile est certifié IP68 et Dolby Atmos pour l’audio. Il y a un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Le Xiaomi 13 Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 4820 mAh supportant la charge à 120 watts en filaire, 50 watts sans fil et propose également la charge inversée à 10 watts. Il est compatible Wi-Fi 7, activable via une mise à jour logicielle.

Les caractéristiques du Xiaomi 13

Le design du Xiaomi 13 est légèrement différent. En effet, comptez sur un format plus compact avec des dimensions de 152,8x71,5 mm pour un profil de 8 mm ou 8,1 mm, selon la finition. En effet, l’appareil est proposé en noir, vert, gris, blanc ou bleu clair. Pour le marché chinois, Xiaomi avait aussi annoncé des versions plus flashy ; rouge, jaune, vert et bleue mais qui ne seront pas disponibles en France. Le Xiaomi 13 arbore des profils plats chromés.

Le smartphone est animé par la même puce Snapdragon 8 Gen 2 que la version Pro. L’écran fait 6,36 pouces sur une dalle AMOLED compatible Dolby Vision et HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz mais sans technologie adaptative LTPO. Comme le Xiaomi 13 Pro, il y a un lecteur d’empreinte digitale/fréquence cardiaque installé dessous.

Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 67 watts en filaire, 50 watts sans fil et 10 watts en charge inversée.

Pour la partie photo, il y a un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur de 12 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un téléobjectif de 10 mégapixels pour zoomer optiquement à 3x. Le capteur à selfie est identique à la version Pro.