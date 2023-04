Google Pixel 7 : 17% de réduction chez Amazon pour cet excellent photophone !

Le Google Pixel 7 est sorti en 2022 mais bénéficie déjà d'un très bon prix chez Amazon. Ce smartphone Google bénéficiant du meilleur de la technologie de la marque fait partie des meilleurs photophones de 2022 grâce à ses bons capteurs et ses très bonnes fonctionnalités comme la "gomme magique" permettant de retoucher simplement ses photos. Mais, le Google Pixel 7 possède d'autres cordes à son arc :

Un écran OLED de 6.3 pouces FULL HD+

FULL HD+ Une puce Google Tensor 2 couplée à 8 Go de RAM

couplée à Une autonomie de plus de 24h voire 72h en mode ultra économie d'énergie

voire 72h en mode ultra économie d'énergie Filme en 4K

Un smartphone très complet qui saura vous capturer de superbes photos pour alimenter votre Instagram pour un prix très correct compte tenu de ses performances. Sorti au prix de 649€, ce qui était déjà un bon rapport qualité-prix, le Pixel 7 est aujourd'hui à 539€ chez Amazon, soit 17% de réduction. Pour un smartphone aussi récent et performant, c'est une affaire !

Un Google avec un écran haute qualité et un écran compact

Le Pixel 7 se décline en trois couleurs différentes, le noir, le blanc et le vert. Il a un poids de 197 g et a pour dimensions 115,6 x 73,2 x 8.7 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre la poussière et l'eau. D'un point de vue de la connectique, il inclut un port USB Type-C 3.2. Le portable est compatible avec une carte nano SIM + eSIM. Au niveau de l'affichage, l'écran du Pixel 7, smartphone de Google, intègre une dalle OLED avec 6,3 pouces de diagonale, une définition de 2400 X 1080 px et 90 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs équipé d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Quelles performances et autonomie pour ce Pixel 7 ?

La puce Google Tensor G2 est épaulée par une RAM de 8 Go. Cette puce est dotée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,85 GHz ainsi que d'une puce graphique ARM Mali G710. En ce qui concerne la connectivité et le réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6E. Android 13 est installé sur le mobile. Sur le plan de l'autonomie, sa batterie d'une capacité de 4 355 mAh se recharge avec la charge rapide 30 W ou la charge sans fil.

Photo et vidéo

Voici quelques informations qui intéresseront les passionnés de photographie : trois modules photos sont présents sur le Pixel 7, deux à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal propose 50 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière se caractérise quant à lui par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, l'objectif avant possède une résolution de 10 Mpx. Le Pixel 7 vous permettra également de filmer des clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique.