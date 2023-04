Fuite du design du Xiaomi 13 Ultra et de sa date de présentation pour le monde entier

Ce n’est plus un secret pour personne, la marque Xiaomi a décidé de proposer son modèle phare ultime, le Xiaomi 13 Ultra pour les marchés internationaux en plus de la Chine. Selon les dernières rumeurs, il semble qu’il fasse l’objet d’une présentation le 18 avril prochain et certains pensent tout savoir de son design. En voici tous les détails.

Outre sa course à la puissance et au plus bel écran, sans oublier, si possible, une bonne autonomie avec une charge relativement rapide, les marques de smartphones se livrent une bataille sans merci dans le domaine de la photo. Si Apple, Samsung et Google sont reconnus comme étant des sociétés qui proposent des appareils parfaitement capables dans ce secteur, Xiaomi n’est pas en reste non plus essayant, modèle après modèle d’occuper la plus haute marche du podium des meilleurs photophones. Le Xiaomi 12S Ultra permettrait de produire de très belles photos mais malheureusement, il s’agit d’un modèle uniquement disponible en Chine. Mais Xiaomi a annoncé que le Xiaomi 13 Ultra, qui vient rejoindre les Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, serait bel et bien commercialisé à l’échelle internationale. Avec lui, la promesse de pouvoir réaliser des photos magnifiques pouvant notamment s’appuyer sur un capteur principal de 1 pouce, Sony IMX989 déjà intégré au sein du Xiaomi 13 Pro dont vous pouvez lire notre test complet.

Un design qui met en avant les capteurs photo placés à l’arrière

Le Xiaomi 13 Ultra sera officiellement annoncé le 18 avril. C’est une affiche publiée par la marque elle-même sur les réseaux sociaux qui mentionne la date et précise l’heure de l’événement.

Un peu plus tôt, des images particulièrement réalistes de ce qui pourrait être le design du Xiaomi 13 Ultra ont été publiées sur Internet. L’appareil aurait des dimensions de 163,18x74,64 mm pour un profil de 9,57 mm. Il serait doté d’un écran de 6,7 pouces en diagonale. Selon les images publiées, il semblerait qu’il s’agisse d’une dalle AMOLED incurvée sur les deux côtés latéraux.

On peut notamment observer la présence d’un très large cercle pour intégrer les capteurs photo qui fait penser à celui proposé au dos du Honor Magic5 Pro mais serait, si on en croit les visuels publiés, plus découpé, comme posé à l’arrière de l’appareil. Les profils seraient chromés et plutôt plats. Les bords de l’écran semblent extrêmement fins et on peut voir là des images d’une version blanche. D’autres coloris seront très certainement proposés.

Il faudra patienter jusqu’au 18 avril pour tout savoir du Xiaomi 13 Ultra. Il s’agirait dans un premier temps d’une annonce à l’international et il est possible qu’une prise de parole soit effectuée un peu plus tard pour connaître les modalités de sa commercialisation en France.