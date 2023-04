Xiaomi commercialisera le Xiaomi 13 Ultra en partenariat avec Leica hors de la Chine

C’est la marque Xiaomi qui a récemment communiqué sur le lancement prochain de son modèle phare, le Xiaomi 13 Ultra, via son CEO Lei Jun. Celui-ci a effectivement affirmé que le smartphone sera disponible hors de Chine. Il sera commercialisé en France et nous attendons tous les détails sur la date de disponibilité, ses déclinaisons éventuelles et son prix. Le mobile devrait être officialisé courant avril pour une disponibilité dans les mois à venir. Le smartphone a été développé en partenariat avec Leica qui a déjà travaillé avec Xiaomi sur plusieurs modèles dont le récent Xiaomi 13 Pro dont vous pouvez lire notre test complet.



Xiaomi 12S Ultra

Une configuration des plus musclées et des performances au rendez-vous

Le smartphone Xiaomi 13 Ultra promet une configuration photo de haute voltige et qui devrait lui permettre de viser les plus hauts sommets dans le classement des meilleurs photophones. Ainsi, le mobile est équipé d’un capteur principal Sony IMX989 de 1 pouce que l’on trouve aussi dans le Xiaomi 13 Pro. Il y aura aussi un capteur secondaire Sony IMX858 de 50 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un téléobjectif de 50 mégapixels Sony IMX858 est là pour offrir un zoom optique 5x. On peut compter sur le traitement logiciel Leica ainsi que les lentilles de la marque.



Xiaomi 12S Ultra

Sinon, le Xiaomi 13 Ultra fonctionne grâce à une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 90 watts en mode filaire et sans fil à 50 watts. Il est équipé d’un écran LPTO AMOLED donc pouvant faire varier sa fréquence de rafraîchissement de manière dynamique pour trouver le meilleur compromis entre fluidité et consommation d’énergie.