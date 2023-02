MWC 2023 : Honor dévoile le mobile haut de gamme Magic5 Pro et rend disponible le pliant Magic Vs

Comme prévu, la marque Honor a organisé un événement lors du salon Mobile World Congress de Barcelone pour présenter sa nouvelle gamme de smartphones Magic5 et annoncer les conditions de commercialisation de son téléphone pliant, le Magic Vs.

Il y a quelques jours maintenant, Honor dévoilait le Magic5 Lite, premier de la série des Magic5 qui viennent remplacer les Magic4 Lite 5G, Magic4 et Magic 4 Pro. Cette année, il y a les Magic5 Lite, Magic5 et Magic5 Pro. Le Magic5 ne sera pas disponible en France. Pour le salon du MWC de Barcelone, Honor a organisé un événement pour présenter le modèle le plus haut de gamme de la marque, le Magic5 Pro.

Le nouveau smartphone de Honor propose un design aussi qualitatif que possible avec des profils fins et une organisation des capteurs photo originale, au dos en triangle, avec des lignes symétriques. Le mobile est proposée en noir ou en vert. Il mesure 162,9x76,7 mm pour une épaisseur de 8,77 mm, ce qui n’en fait pas le plus fin du marché mais reste dans des proportions acceptables. Par contre, il accuse un poids de 219 grammes ce qui le place dans la moyenne haute par rapport aux autres mobiles. Il est équipé d’un écran AMOLED qui présente la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés comme le Huawei P40 Pro ou le Magic4 Pro avant lui.

L’écran mesure 6,81 pouces en diagonale ce qui en fait l’un des plus grands du marché. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pouvant la faire descendre jusqu’à 1 Hz, selon l’application en cours d’utilisation pour économiser de la batterie. On peut compter sur une compatibilité avec les formats HDR10+, IMAX Enhanced mais pas de Dolby Vision, pour les plateformes qui le propose. Honor annonce une luminosité maximale de 1800 cd/m², soit légèrement plus que ce qu’annonce Samsung pour ses Galaxy S23. La définition est de 1312x2848 pixels. L’écran embarque plusieurs technologies permettant de limiter de la fatigue des yeux. Honor promet une parfaite fidélité des couleurs.

Pour les photos, un domaine très important pour la marque qui a toujours cherché à figurer parmi les meilleures. Le Magic5 Pro est donc équipé de trois capteurs de 50 mégapixels. Le premier est le principal avec 8 lentilles pour les photos en grand angle avec une ouverture à f/1,6, stabilisé optiquement. Le deuxième capteur se charge des prises de vue en mode ultra grand-angle jusqu’à 122 degrés s’occupant aussi des photos en mode macro jusqu’à 2,5 cm du sujet. Le troisième capteur est un téléobjectif stabilisé optiquement qui permet de zoomer à 3,5x de manière optique et jusqu’à 100x de manière numérique. Dans ce dernier cas, une technologie de plusieurs images est utilisée pour produire un agrandissement qui soit le plus net et précis possible. Notez l’intégration d’un capteur multispectral pour la fidélité des couleurs, comme sur le OnePlus 11 5G. Il y a un algorithme d’optimisation de la rapidité pour rendre plus véloce le démarrage de l’application, l’autofocus, la réactivité des diaphragmes mais aussi le traitement d’image.

À l’avant, il y a un capteur de 12 mégapixels avec un capteur 3D pour la reconnaissance faciale. Le mobile est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde en HDR10+ et propose le format Log sur 10 bits.

Le Magic5 Pro est compatible 5G. Il propose également du Wi-Fi 6E et du Bluetooth. Notez que les antennes des deux réseaux sont ici indépendantes, une première, permettant ainsi une bien meilleure captation des signaux dédiées à chacun. Le mobile est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5X, soit la norme la plus rapide actuellement disponible. Il y a 512 Go d’espace de stockage au format UFS 4.0, là aussi, le mode de fichiers le plus véloce. Il est alimenté par une batterie non pas en graphite mais en silicone-carbone d’une capacité de 5100 mAh supportant la charge à 66 watts ou la charge sans fil à 50 watts. L’appareil fonctionne sous Android 13 avec une surcouche logicielle MagicOS 7.1. Il propose un son stéréo et une compatibilité avec le format DTS:X.

Le nouveau smartphone Honor Magic5 Pro sera disponible à 1199 € dans le courant du 2e trimestre 2023.

Le smartphone pliant Honor Magic Vs enfin disponible

Honor a présenté son smartphone pliant, Magic Vs il y a plusieurs mois maintenant et il est enfin disponible en France. Sachez qu’il s’agit du second modèle du genre de la marque puisque celle-ci propose le Magic V depuis plusieurs mois maintenant.

Le Honor Magic Vs propose un format très similaire au Magic V et une ouverture comme un livre avec une charnière verticale mais, contrairement au Samsung Galaxy Z Fold4, celui-ci n’a pas d’espace entre les deux volets. Il pèse « seulement » 261 grammes (pour la version en verre) alors que le Magic V fait 288 grammes sur la balance. D’une épaisseur de seulement 6,1 mm lorsqu’il est totalement ouvert, sa charnière est verticale. Il est équipé d’un écran externe de 6,45 pouces sur une dalle AMOLED. Il est incurvé d’un côté pour une meilleure prise en main. L’écran interne utilise également une dalle AMOLED qui mesure 7,9 pouces lorsqu’il est totalement déployé, affichant une définition de 1984x2272 pixels. L’écran externe est rafraîchi à 120 Hz alors que l’écran interne monte à 90 Hz au maximum. Il est compatible avec le format vidéo HDR10+ pour certaines plateformes de streaming.

Pour fonctionner, le Magic Vs est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du Snapdragon 8 Gen 1. Il est équipé d’une batterie conséquente, d’une capacité de 5000 mAh. Elle peut supporter la charge à 66 watts mais pas la charge sans fil. Pour les photos, le Magic Vs propose une configuration plus poussée que son aîné. En effet, il y a un capteur principal de 54 mégapixels pouvant gérer les photos grand-angle. Il est associé à un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, comme le Honor 70. À cela, ajoutez un capteur de 8 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x au dos du Magic Vs. Un capteur à selfie est installé au niveau de l’écran externe embarquant 16 mégapixels.

Honor revendique une résistance à plus de 400 000 pliures de sa charnière avant un problème, ce qui représenterait 10 ans d’utilisation à raison de 100 manipulations par jour. Notez la présence d’un émetteur infrarouge pour transformer le mobile en une télécommande universelle.

Le Honor Magic Vs est animé par Android 13 avec une surcouche logicielle Magic UI 7.0. Il est décliné en trois coloris : noir, bleu cyan et orange. Il sera disponible d’ici la fin du premier trimestre 2023 à un prix de 1599 € en configuration 12+512 Go.