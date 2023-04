L’écran externe du Galaxy Z Flip5 de Samsung aura une forme d’icône de dossier

Les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 sont attendus dans le courant de l’été, fin juillet nous dit-on dans l’oreillette, mais d’ici là de nombreux détails fuitent. Le dernier en date promet un écran externe plus grand que celui de son prédécesseur, mais surtout arborant la forme d’une icône d’un dossier. En voici tous les détails.

Les prochains smartphones Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 devraient être officialisés dans le courant de l’été. L’année dernière, Samsung avait organisé un événement Unpacked début août pour annoncer les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4, mais il semble que pour 2023, le géant sud-coréen prévoit d’avancer la présentation de leurs successeurs à fin juillet. Cela permettrait de coller à l’actualité notamment pour tenter de faire de l’ombre au Pixel Fold de Google qui s’annonce prometteur et qui pourrait être officialisé lors de la conférence Google I/O. Mais en attendant que les choses soient confirmées, il semble qu’il n’y ait plus beaucoup de secrets pour le Galaxy Z Flip5. En effet, selon le sérieux pronostiqueur @UniverseIce, il semble qu’il soit doté d’un écran externe ayant une forme très particulière, ce qui ne va pas aider les développeurs pour proposer un affichage qui s’adapte…

Un écran externe en forme de « dossier » pour le Galaxy Z Flip5

Pouvant justifier un bilan extrêmement positif pour ses fuites, Ice Universe a publié un message sur le réseau social Twitter mentionnant le fait qu’il était certain que le Samsung Galaxy Z Flip5 aurait un écran externe en forme de « dossier » et n’indiquer qu’il était temps pour les développeurs de prévoir un affichage qui s’adapte. Une chose qui ne devrait pas être si évidente.

Si la forme de l’écran peut être esthétiquement agréable puisqu’il permet d’occuper un espace laissé vide à côté des deux capteurs photo que contient le volet, on peut toutefois un peu plus douter sur le fait de proposer des applications à l’affichage adapté pour cet écran. En effet, l’une des principales critique que l’on puisse faire au Galaxy Z Flip4 et les autres Galaxy Z Flip avant lui, c’est le fait de manquer d’applications utilisables directement depuis l’écran externe, obligeant presque pour tout, à ouvrir l’appareil ce qui lui fait consommer de l’énergie et nuit à l’ergonomie générale. Avec une telle forme, pas sûr que cela aide les développeurs à proposer des applications adaptées. L’écran aurait une diagonale de 3,4 pouces, donc plus grand que celui qui est à l’avant du Galaxy Z Flip4 qui mesure 1,9 pouce.

Quelles autres caractéristiques pour le Galaxy Z Flip5 de Samsung ?

Récemment, nous avons appris que le Galaxy Z Flip5, mais aussi le Galaxy Z Fold5, auraient la même puissance de charge que leur prédécesseur, soit 25 watts. Rappelons aussi que le fabricant ne livre plus de bloc d’alimentation avec ses mobiles. Ils sont aussi capables de se recharger sans fil et proposent également la charge inversée, si besoin. Finalement, la marque sud-coréenne est l’une des seules qui offre une puissance de charge aussi faible et donc un temps de chargement plus long que la moyenne.

Sinon, le Galaxy Z Flip5 est attendu avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy que l’on trouve déjà installé au cœur des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Il devrait profiter d’une charnière en forme de goutte d’eau qui blesse moins l’écran au milieu permettant d’avoir une pliure moins visible et moins perceptible lorsqu’on passe le doigt dessus. Il aurait deux nouveaux capteurs (plus grands) qui embarqueraient le même nombre de pixels que le Galaxy Z Flip4, 12 mégapixels.