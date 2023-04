Tous les détails sur le Google Pixel Fold, les caractéristiques, les prix et la date de disponibilité

Après quelques rumeurs sérieuses concernant le premier smartphone pliant Google Pixel Fold présentant ce qui pourrait être son design mais aussi quelques caractéristiques techniques dont son poids, Jon Prosser nous livre l'ensemble de ce qui semble être sa fiche technique, jusque dans les moindres détails. Officiellement, le Pixel Fold doit être présenté le 10 mai prochain lors de la conférence Google I/O, dédiée aux développeurs au cours de laquelle, nous devrions avoir des nouvelles de la prochaine version d’Android 14.

Quel prix et quelle date de disponibilité ?

Pour Jon Prosser, le Pixel Fold sera décliné en deux versions avec 256 Go de mémoire interne ou 512 Go. Le premier sera proposé en noir ou en blanc alors que le deuxième sera disponible uniquement en noir. La version 256 Go serait commercialisée à 1799 $ tandis que celle qui dispose de 512 Go serait proposée à 1919 $. Les précommandes sur le Google Store démarreraient à partir du 10 mai et jusqu’au 27 juin, date de sa disponibilité, Google offre une montre connectée Pixel.

Les autres caractéristiques techniques ?

Le Pixel Fold de Google serait animé par un chipset Tensor G2 déjà vu sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Il y aurait 12 Go de mémoire vive et deux configurations de mémoire de stockage, au format UFS 3.1. Il y a deux écrans. Le premier écran est externe mesurant 5,8 pouces avec une dalle AMOLED et une définition de 1080x2092 pixels. L’écran interne est donc pliant proposant une diagonale de 7,6 pouces à 2208x1840 pixels, toujours avec une dalle AMOLED. Les deux surfaces d’affichage disposent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum.

Pour prendre des photos, le Pixel Fold serait doté d’un capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1.7 associé à un téléobjectif de 10,8 mégapixels offrant un zoom optique 5x et jusqu’à 20x en numérique. Il y aurait également un capteur de 10,8 mégapixels pour prendre des photos en mode ultra grand-angle. Il y aurait deux capteurs à selfie. Le premier est installé sur l’écran externe embarquant 9,5 mégapixels sans autofocus alors que le deuxième est positionné au niveau de l’écran interne disposant de 8 mégapixels, cette fois, avec mise au point fixe.

Le Pixel Fold ferait 283 grammes, ce qui en ferait l’un des plus lourds du marché. Il aurait des dimensions de 139,7 x 78,7 mm pour un profil de 12,7 mm, lorsqu’il est fermé. L’appareil est bien entendu compatible 5G et propose du Wi-Fi. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le profil au niveau du bouton de mise en veille.

Nous verrons le 10 mai lors de la conférence Google I/O si ces informations s’avèrent exactes.