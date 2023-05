Samsung Galaxy S21 Ultra : Réduction massive de 63% ! Ne manquez pas l'offre stupéfiante de ce marchand sur ce haut de gamme.

Acheter le Samsung Galaxy S21 Ultra, c'est un peu comme acheter une voiture sportive d'occasion. Une grosse réduction pour une puissance incroyable. Sauf que là, le S21 Ultra est vendu neuf et la réduction est folle, 63% ! Profitez vite de cette offre pour vous emparer de ce bolide !

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est sorti en Janvier 2021, mais reste complètement compétitif en 2023. Ce smartphone Samsung est bien plus puissant que certains smartphones lancés aujourd'hui, il reste un bête de course en 2023. Il possède un processeur puissant, un écran de très haute qualité, d'excellente capacités en photo et une très bonne autonomie. Bref, pour vous équiper d'un smartphone haut de gamme pas cher en 2023, c'est le smartphone idéal ! Sorti au prix de 1259€, il est actuellement à moins de 460€ chez Rakuten, soit 63% de réduction. Une très bonne offre si vous cherchez un smartphone de qualité pour un prix réduit. Dans cette gamme de prix, il est difficile de faire mieux compte tenu des performances hors normes du Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra : Que retrouve-t-on sous le capot ?

Écran : Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, résolution Quad HD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Processeur : Exynos 2100 (Global) / Qualcomm Snapdragon 888 (USA)

RAM : 12 Go ou 16 Go

Stockage : 128 Go , 256 Go ou 512 Go , non extensible

: , ou , non extensible Caméra arrière : Quadruple caméra - 108 MP (grand angle, f/1.8, OIS), 12 MP (ultra grand-angle, f/2.2), 10 MP (téléobjectif, f/2.4, OIS, zoom optique 3x), 10 MP (téléobjectif, f/4.9, OIS, zoom optique 10x)

Caméra avant : 40 MP (f/2.2)

Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W, recharge sans fil 15W, recharge sans fil

Un vrai bolide taillé pour la compétition. Un des meilleurs photophones du marché à sa sortie, un écran QHD+ de 6,8 pouces, une immense batterie de 5000 mAh, il a tout pour plaire. Le S Pen est également vendu avec le smartphone afin de pouvoir l'utiliser précisément pour certaines tâches. Ce smartphone haut de gamme sera un parfait allié pour 2023, ses performances sont encore largement à jour pour être un excellent smartphone pour encore quelques années.

Promo Samsung Galaxy S21 Ultra : 63% de réduction, à moins de 460€, c'est LA bonne affaire pour un smartphone haut de gamme

Vous ne trouverez pas un meilleur prix pour ce bijou de technologie ! Rakuten casse complètement le prix du Samsung Galaxy S21 Ultra et le passe de 1259€ à moins de 460€, un excellent prix pour un smartphone aussi puissant. Ce n'est pas le plus récent, mais pour le même prix vous n'aurez pas mieux sur le marché actuellement. Alors foncez sur cette offre incroyable pour vous emparer de ce très bon smartphone !

Rakuten précise qu'il s'agit de la version américaine du smartphone. La puce américaine est un peu plus puissante que l'européenne et le smartphone est bien compatible avec les opérateurs européens. Pour en savoir plus, voici notre guide sur le sujet.