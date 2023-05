Le prochain smartphone Sony Xperia Pro-II, pas avant 2024, mais avec des nouveaux capteurs photo

La marque japonaise Sony vient de présenter officiellement son nouveau téléphone mobile Xperia 1 V. Il vient remplacer le Xperia 1 IV et fait figure de modèle haut de gamme. Il est équipé de composants technologiquement à la pointe pour offrir des performances exceptionnelles ainsi que des photos et des vidéos aussi réussis que possible. Mais la firme avait proposé en 2021, le Xperia Pro-I, une version encore plus aboutie et profitant notamment d’un capteur photo de 1 pouce ainsi que des fonctionnalités avancées pour la création de vidéos et la réalisation des photos particulièrement poussées. Selon plusieurs rumeurs, il semble que son successeur soit en cours d’élaboration.

Des capteurs photo améliorés pour le Xperia Pro-II

En effet, les premières rumeurs concernant le Sony Xperia Pro-II se font entendre. Elles rapportent le fait qu’il pourrait profiter d’une configuration améliorée de capteurs photo. Alors que l’actuel Xperia Pro-I est doté de trois capteurs Sony Exmor RS dont un de 1 pouce, son successeur embarquerait trois capteurs Exmor-T. Cela constituera une sérieuse différence avec les capteurs disponibles au dos du Xperia Pro-I. Les capteurs Exmor-T offriraient, selon Sony, des performances de bruit et de plage dynamique équivalents à celles proposées par un appareil photo plein format. C’est ce type de capteur qui a été intégré comme module principal dans le nouveau smartphone Sony Xperia 1 V qui servira d’appareil étalon pour le prochain très haut de gamme de la marque.

Le Sony Xperia I V pourrait donc utiliser un capteur photo principal Sony Exmor T de 1 pouce. Les deux autres capteurs pourraient également être des modèles Sony Exmor T d’une taille plus réduite, cette fois et qui pourraient gérer les photos en mode ultra grand-angle et permettre d’obtenir un zoom optique (on peut toujours espérer).

Pour le moment, les informations sont encore assez vagues concernant le Sony Xperia Pro-II, mais il se murmure déjà qu’il pourrait être officialisé dans plusieurs mois, pas avant le début de l’année 2024, selon certaines rumeurs. D’ici là, nous aurons certainement d’autres sources.