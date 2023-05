OnePlus 12 pressenti avec un zoom plus important que le OnePlus 11

C’est en janvier 2023 que le OnePlus 11 a été officialisé en Chine et il est maintenant disponible en France. Doté d’une fiche technique particulièrement alléchante, il embarque une configuration photo des plus musclées s’appuyant sur un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un capteur de 48 mégapixels ultra grand-angle aussi stabilisé e un capteur de 32 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 2x, via son téléobjectif. On peut également compter sur la présence d’un capteur multispectral pour l’optimisation des photos. Le zoom est important pour les amateurs de photos. Ce sont principalement les modèles haut de gamme qui proposent des téléobjectifs à l’image des Honor Magic5 Pro (zoom 3,5x), Samsung Galaxy S23 Ultra (zoom 10x), Google Pixel 7 Pro (zoom 5x), Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro (zoom 3,2x), Motorola edge40 Pro (zoom 2x). Apple pourrait aussi utiliser un tel dispositif pour certains modèles de ces iPhone 15.

Un périscope à l'arrière du OnePlus 12 ?

Selon le très bien renseigné Digital Chat Station, il semblerait que le prochain flagship de la marque OnePlus fasse mieux que le modèle actuel, le OnePlus 11. En effet, le OnePlus 12 profiterait d’un téléobjectif type périscope. L’intéressé ne précise pas le niveau de zoom qui sera proposé par le OnePlus 12. Les tests seraient en cours. Cela signifierait que le smartphone serait capable d’offrir un zoom au moins égal à 5x, voire plus.

Si cette rumeur se confirme, cela serait une excellente nouvelle pour les personnes qui pourraient être intéressés par le prochain flagship de la marque. Toutefois, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte car, actuellement, OnePlus est dans la tourmente puisque la société ne peut plus vendre de smartphones en Allemagne et que son avenir sur le marché reste, à l’heure de l’écriture de ces lignes, incertain. Il n’est donc pas sûr que le OnePlus 12 soit un jour disponible en France. Il pourrait toutefois rester l’option de la vente en ligne, directement sur son site, pour les fans de la marque…