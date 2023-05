Le Nothing phone (2) sera bien un modèle haut de gamme mais pas avec le chipset le plus puissant

La marque Nothing prépare son prochain smartphone. Après la conclusion d’un accord pour la fourniture d’un chipset Qualcomm Snapdragon au MWC 2023, Carl Pei dévoile officiellement le nom du processeur qui animera le Nothing phone (2) et ce ne sera pas le plus puissant du fondeur.

Lors du dernier salon MWC 2023 de Barcelone, Carl Pei créait la sensation en annonçant la signature d’un accord avec la société Qualcomm en vue de la fourniture d’un chipset pour son prochain smartphone Nothing phone (2). Depuis les rumeurs vont bon train pour savoir de quel modèle il s’agit précisément. C’est via Twitter que le co-fondateur de la marque a annoncé que le Nothing phone (2) sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. En outre, une toute petite partie du dos du smartphone a été dévoilée.

Un choix de raison

Finalement, ce n’est pas le chipset le plus véloce du moment qui aura été choisi mais une version boostée de la précédente puce. En effet, rappelons que le Snapdragon 8+ Gen 1 correspond à un processeur Snapdragon 8 Gen 1 dont la fréquence d’horloge de certains cœurs a été augmenté afin d’offrir de meilleures performances. Le Snapdragon 8 Gen 2 reste réservé à d’autres modèles. Carl Pei a indiqué que les performances de son prochain mobile seront supérieures à 80% par rapport à l’actuel Nothing phone (1) qui est équipé du Soc Snapdragon 778G+. Gravé en 4 nm, ce processeur propose également une bonne efficacité d’énergie permettant potentiellement d’offrir une bonne autonomie.

L’intéressé n’en fait pas mention mais on imagine aussi facilement que le choix a été porté sur ce modèle en raison de son rapport qualité/prix afin que celui du mobile ne soit pas trop élevé. L’histoire n’aurait pas été la même si Nothing avait choisi le Snapdragon 8 Gen 2.

Le smartphone Nothing phone (2) sera annoncé cet été.