Carl Pei commence à vouloir faire le buzz autour de son prochain smartphone Nothing phone (2)

Si Akis Evangelidis est la face discrète de la marque, Carl Pei est beaucoup plus prolixe notamment sur les réseaux sociaux pour tenter de faire connaitre Nothing à un nombre toujours plus grand d’utilisateurs. Ainsi, @getpied a retweeté récemment une image de ce qui semble bien être une partie du dos du prochain smartphone de la marque Nothing. Un bref message accompagne le visuel : Premium. Et on peut également y voir la mention d’une période de disponibilité : l’été 2023. Cela confirme les rumeurs qui commençaient à circuler au sujet du Nothing phone (2). Un lien est aussi présent. Il renvoie vers la page permettant de s’inscrire pour recevoir des informations complémentaires… lorsqu’elles seront disponibles. Une simple adresse e-mail suffit .

Rappelons que Qualcomm et Nothing avaient conclu un accord, via, respectivement Cristiano Amon et Carl Pei lors du WMC 2023 à Barcelone, début mars. La fonction de connexion satellite a aussi été évoquée. Ainsi, le mobile sera équipé d’un chipset Qualcomm et plus précisément, le Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui devrait lui permettre de proposer un tarif abordable. D’autres détails pourraient être astucieusement distillés par la marque avant sa présentation officielle prévue donc pour cet été, sans plus de précision pour le moment.

Quelles autres caractéristiques pour le Nothing phone (2) ?

Si son chipset semble connu, les autres caractéristiques du deuxième mobile de la marque ne sont l’objet que de rumeurs et peu fournies. Il semblerait qu’il soit équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sa mémoire de stockage serait au format UFS 3.1, alors qu’il y a plus rapide (mais aussi plus cher) avec du UFS 4.0, sur les mobiles haut de gamme, mais le Nothing phone (2) resterait dans le segment des modèles Premium, vu son chipset. La mémoire vive serait au format LPDDR5. L’appareil disposerait d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et il serait stabilisé optiquement. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran et on profiterait d’un son stéréo à partir de deux haut-parleurs.

Au dos, l’appareil proposerait, comme le premier mobile de la marque, l’interface Glyph avec ses LED pour indiquer l’arrivée de notifications et d’autres fonctions d’alerte de l’utilisateur. La recharge par induction serait possible, comme sur le précédent et on attend la connectivité satellitaire, du moins sur certains marchés, dont les USA, ce qui devrait permettre au téléphone de communiquer en tout point de la planète, même là où les réseaux classiques ne passent pas.