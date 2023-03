MWC2023 : Le Nothing phone (2) sera doté d’un chipset Snapdragon 8 Series de Qualcomm

La marque Nothing propose actuellement le Nothing phone (1). Il a été officialisé l’année dernière et selon Carl Pei, il s’en serait vendu plus de 650 000 unités, ce qui représente un certain succès pour ce smartphone récompensé pour l’originalité de son design. En effet, il propose un dos semi-transparent avec des LED qui s’illuminent en fonction de notifications et d’autres fonctionnalités. Pour commencer à faire parler de son successeur, au Mobile Wolrd Congress de Barcelone, Carl Pei s’est invité sur le stand de Qualcomm afin d’annoncer que le Nothing phone (2) sera doté d’un chipset Snapdragon 8 Series.



Carl Pei, CEO de Nothing avec Cristiano Amon, CEO de Qualcomm

Cela implique que le prochain smartphone de la marque sera plus haut de gamme que son prédécesseur, un modèle de milieu de gamme embarquant un chipset Snapdragon 778G+. Pour entretenir le suspense, il n’a pas été précisé quelle serait exactement la puce présente au cœur du prochain smartphone Nothing. En effet, dans cette série, il y a le Snapdragon 8 Gen 1 (qui commence à dater mais qui pourrait être choisi pour son prix devenu abordable et permettant ainsi de contenir le tarif du mobile), le Snapdragon 8+ Gen 1, une version boostée du précédent et le récent Snapdragon 8 Gen 2 qui est intégré dans les modèles les plus haut de gamme de cette année.

En outre, il se murmure que Qualcomm pourrait proposer dans les prochains mois, le Snapdragon 8+ Gen 2, proposant des performances encore supérieures et permettant de coller au modèle de l’année dernière. Toutefois, certains analystes pensent que le fondeur américain pourrait directement passer au Snapdragon 8 Gen 3 mais qui arriverait trop tard pour être intégré dans le mobile Nothing.

Lors de son intervention, Carl Pei a rapidement évoqué le sujet de la surcouche logicielle sur laquelle il mise beaucoup pour proposer une expérience aussi ergonomique que pratique pour ses téléphones.

D’ici à l’annonce officielle du Nothing phone (2), il est certain que d’autres informations, distillées astucieusement au compte-goutte feront surface.