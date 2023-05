iPhone 14 Pro Max : L'ultra haut de gamme plus accessible avec cette énorme réduction et ce code promo !

L'iPhone 14 Pro Max est le dernier smartphone sorti par Apple. Il est équipé des meilleures technologies du marché. Il possède la puce A16 Bionic, cette puce est la meilleure du marché. Elle permet aux utilisateurs de profiter au maximum de l’expérience premium d'Apple. Son écran OLED 120hz, de 6,7 pouces et sa qualité audio incroyable, permet de se plonger dans un film, une vidéo, etc. Ce smartphone est également équipé de capteurs photos impressionnants. Ce qui permet à l'iPhone 14 Pro Max d'être l'un des meilleurs photophones de 2023. En outre, son autonomie est bluffante ! L'époque de l'autonomie faible proposée par Apple est révolue ! N'hésitez plus venez vous offrir l'iPhone 14 Pro Max à seulement 1129€ avec le code promo RAKUTEN40 au lieu de 1479€ !

Les caractéristiques impressionnantes de l'iPhone 14 Pro Max

Écran : Super Retina XDR OLED 120hz, de 6,7 pouces

Processeur : Puce Apple A16 Bionic

RAM : 6 Go

Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To

Objectif principal : 48 MP

Caméra avant : Capteur TrueDepth de 12 MP

Batterie : 4323 mAh avec prise en charge de la charge rapide et la recharge sans fil

L'iPhone 14 Pro Max est un smartphone ultra haut de gamme ayant de très bonnes caractéristiques. Particulièrement en termes de photographie grâce à son nouvel objectif principal de 48 MP. Les photos de l'iPhone 14 Pro Max sont plus nettes et les couleurs sont améliorés. Malgré sa batterie plus petite que son prédécesseur l'iPhone 13 Pro Max, il fait mieux en termes d'autonomie. Apple annonce 29 heures d'utilisation pour l'iPhone 14 Pro MAx ce qui est monstrueux ! Vous pouvez tenir plus de 2 jours si vous utilisez votre smartphone normalement. Ce gain d'autonomie vient principalement de sa puce A16 Bionic. Elle est certes plus puissante, mais elle est plus optimisée et gère mieux les applications.

La promotion de l'iPhone 14 Pro Max sur Rakuten

L'iPhone 14 Pro Max ne reçoit quasiment jamais de promotion ou alors, elles ne sont pas très intéressantes. C'est la première fois que vous pouvez retrouver cet iPhone à 1129€ au lieu de 1479€ avec le code promo RAKUTEN40. De plus, si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, vous pouvez le faire sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page de l'iPhone 14 Pro Max sur Rakuten. Si vous faites partie du ClubR ,vous pouvez également bénéficier de 100€ de réduction sur votre prochaine commande. Le seul bémol, il faut prendre le smartphone en noir spatial ou argent.