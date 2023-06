Google Pixel 7 : Avec 21% de réduction, il est presque au même prix que le Pixel 7a alors qu'il est bien plus performant !

Le prix du Google Pixel 7 est désormais à 3 petits euros du Pixel 7a alors qu'il est bien plus performant. Découvrez cette offre impressionnante d'Amazon sur le Pixel 7 et découvrez pourquoi il est un meilleur choix que le Pixel 7a.

Vous êtes intéressés par la gamme Pixel 7? Vous voyez les publicités Google Pixel sur Youtube et vous vous dîtes, pourquoi pas ? Google ne parle que du Pixel 7a sorti récemment et du Google Pixel 7 Pro, mais entre les deux, vous avez un Google Pixel 7 qui n'attend que vous ! En effet, ce smartphone haut de gamme de Google, est moins mis en avant actuellement que ses deux frères car il est clairement LE bon plan chez Google actuellement ! Sorti à 649€, le Google Pixel 7 est à 512€ aujourd'hui chez Amazon, soit seulement 3€ de plus que le Pixel 7a. Leurs fiches techniques se ressemble mais les 3€ d'investissement supplémentaire sont justifiés.

Fiche technique du Google Pixel 7 : Pour 3€ de plus j'ai...

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go et 256 Go

Options de stockage de 128 Go et 256 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Vous avez accès à une fiche technique très complète et supérieure au Pixel 7a sur plusieurs points. Un écran plus grand de 6,3 pouces contre 6,1 pour le Pixel 7a, un meilleur appareil photo, surtout pour les photos de nuit. De plus, Pixel 7 profite d'une finition haut de gamme et d'une charge plus rapide que celle du Pixel 7a. Les 3€ de plus sont largement justifiés.

Amazon possède le prix le plus bas sur le Pixel 7 avec 21% de réduction, mais les stocks sont limités !

Désolé Jeff, mais je dois parler de 2 trucs qui me chagrinent sur Amazon. Premièrement, les prix bougent très vite, le Pixel 7 à 512€ ne sera certainement plus à ce prix là demain. Deuxièmement, les stocks sont très limités sur certaines offres et c'est souvent le cas sur ce type de modèle. Un conseil pour éviter toute déconvenue : n'attendez pas trop longtemps si cette offre vous plaît réellement !