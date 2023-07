Forfait mobile pas cher et qualité premium : SOSH vous offre le réseau Orange à petit prix !

Le forfait SOSH 1Go à moins de 8€ : la simplicité à prix mini

Si vous êtes à la recherche d'un forfait illimité pas cher sur le réseau Orange, cette offre SOSH avec 1Go est à seulement 7.99€ par mois sans engagement de durée. En craquant pour ce forfait SOSH à petit prix, vous disposerez :

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM.

1Go de données mobiles pour naviguer sur Internet en toute tranquillité en France mais aussi depuis l'UE et DOM (hors Suisse et Andorre)

qualité du réseau 4G d'Orange

SOSH : une série limitée avec 130Go

Autre formule intéressante pour ceux ou celles qui désirent une généreuse enveloppe Web à utiliser sur le réseau Orange; la série limitée SOSH 130Go. Cette offre mobile sans engagement est disponible à seulement 15,99€ par mois. En optant pour ce forfait connecté, vous pourrez utiliser jusqu'à 130Go de données mobiles sur le réseau 4G d'Orange et jusqu'à 20 Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre). Le débit du forfait est réduit au-delà. Pour ce qui est des communications, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS à votre guise que ce soit en France ou en déplacement en Europe et DOM.

Le forfait SOSH 140Go : la 5G à petit prix

Si vous voulez passer à la vitesse 5G sur le réseau Orange, SOSH affiche un forfait dédié à la 5G avec 140Go de données mobiles. Ce forfait SOSH est proposé au prix canon de 20.99€ par mois sans engagement de durée? Avec cette offre mobile 5G, vous pourrez donc naviguer et profiter de toute les applis de votre Smartphone jusqu'à hauteur de 140Go en France sur le réseau 4G/5G d'Orange. En voyage en UE et DOM, SOSH vous octroie 25 Go chaque mois. En matière de téléphonie, ce forfait mobile contient les appels, SMS et MMS depuis la France métropolitaine vers les numéros des réseaux métropolitains ainsi que depuis l'UE et les DOM vers les mêmes zones, ainsi que vers les numéros de la France métropolitaine.