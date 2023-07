Red Magic 8S Pro, smartphone le plus puissant au monde avec le Snapdragon 8+ Gen 2 et jusqu’à 24 Go de RAM

Comme prévu, l’annonce de Red Magic pour ses nouveaux smartphones gaming vient d’avoir lieu, en Chine. La marque a ainsi dévoilé les caractéristiques techniques mais également le design des Red Magic 8S Pro et Red Magic 8S Pro+. Le premier avait été récemment aperçu dans les listes de résultats de mesure de performances de l’application Antutu.

Une fiche technique extrêmement musclée

Le smartphone conçu pour les jeux vidéo Red Magic 8S Pro est doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et proposant une luminosité maximale de 1300 cd/m². Il dispose d’un taux d’échantillonnage tactile extrêmement élevé car de 960 Hz permettant de prendre l’avantage dans les jeux vidéo. En outre, on peut compter sur la présence d’une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 qui profite d’une fréquence d’horloge de 3,36 GHz contre 3,2 GHz pour le Snapdragon 8 Gen 2 donc doit délivrer de meilleures performances. On peut également compter sur une fréquence GPU plus élevée passant de 680 MHz à 719 MHz, là aussi pour une meilleure réactivité. Pour limiter la surchauffe des composants, il y a un système de refroidissement ICE 12.0 avec une chambre à vapeur et du graphène sous l’écran. Celui-ci embarque un capteur dessous, comme son prédécesseur, qui ne se voit pas. Pour fonctionner, le Red Magic 8S Pro est doté d’une batterie d’une capacité de 6000 mAh pouvant être rechargée à 80 watts.

Quelles versions pour les Red Magic 8S Pro ?

Le smartphone gaming Red Magic 8S Pro serait proposé en différentes déclinaisons avec une édition Midnight qui serait disponibles en 8+256 Go, 12+256 Go ou 12+512 Go. L’édition Aurora serait proposée en 12+256 Go ou 12+512 Go alors que la version Platinum serait disponible en 12+256 Go ou 12+512 Go.

Le Red Magic 8S Pro+, une version améliorée serait proposée en édition Midnight en 16+256 Go ou 16+512 Go alors que l’édition Aurora serait disponible en 16 Go+1 To. Il existerait aussi des versions 16+256 Go, 16+512 Go et 24 Go+1 To. Cela est valable pour le marché chinois et nous attendons une prise de parole de la part de la marque pour les versions qui seront disponibles en France et à quels prix.