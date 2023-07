Obtenir un forfait pas cher sur le réseau Orange dès 5,99 € avec Sosh ? C’est possible !

Un forfait 1 Go illimité

Parmi les offres de l'opérateur Sosh, nous pouvons trouver une formule pas chère proposant 1 Go d’enveloppe web pour seulement 7,99 €. Un volume de données mobile adapté si vous avez besoin de peux de data chaque mois lorsque vous n’êtes pas connecté à votre Wifi. Il s’agit également d’un volume idéal pour vos enfants par exemple. Avec ce forfait sans engagement, vous obtenez des appels, SMS et MMS illimités en France et vers celle-ci depuis l’Europe (sauf la Suisse et l’Andorre) et les DOM.

130 Go sans engagement avec Sosh

Sosh propose également un forfait avec 130 Go de volume de data à utiliser en métropole, ainsi que 20 Go depuis l’UE et les DOM. Cette formule vous donne accès à des appels, SMS et MMS illimités ainsi que des appels vers la France métropolitaine. Pour 15,99 €, il s’agit d’un forfait au rapport qualité prix indéniable.

100 Mo bloqués ou non

Au contraire, si vous avez besoin de réellement peu de gigas chaque mois, car vous utilisez votre téléphone principalement pour téléphoner ou envoyer des messages, alors le forfait mobile avec 100 Mo à 5,99 € devrait totalement vous convenir. À vous, ou même à vos enfants puisqu’il est même possible de prendre ce forfait en version bloqué, pour ne pas rendre possible le dépassement. Cette offre vous donne 2 heures d’appels, et des SMS et MMS illimités en France.

140 Go avec un forfait 5G !

Au contraire, pour les plus gros consommateurs de données mobiles, il vous est possible de souscrire à une offre vous proposant jusqu’à 140 Go d’enveloppe web en métropole, le tout étant un forfait 5G adapté à un smartphone ayant également des fonctionnalités 5G. Une offre très intéressante avec des appels, SMS et MMS illimités vers la France, même depuis l’Europe et les DOM. Dans ces deux zones, vous aurez d’ailleurs 25 Go d’Internet mobile. L’offre la plus riche de Sosh à seulement 20,99 € !